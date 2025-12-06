Horúčavy vo východnej Austrálii majú za následok desiatky lesných požiarov

SYDNEY - Východné pobrežie Austrálie zachvátila vlna horúčav, v dôsledku ktorých vypukli desiatky lesných požiarov. Hasičský zbor v štáte Nový Južný Wales v sobotu informoval, že na území štátu eviduje viac ako 50 lesných požiarov, z ktorých väčšinu má pod kontrolou, informovala agentúra AFP.
Televízia ABC uviedla, že požiar severne od Sydney zničil šesť domov. Lesný požiar vyčíňa aj v národnom parku Goulburn River, kde ohňu padlo za obeť 9000 hektárov porastov. Meteorológ Dean Narramore uviedol, že teploty v celom štáte sa blížia k hranici 40 stupňov Celzia. Riziko požiarov zvyšuje okrem vysokých teplôt aj horúci a nárazový vietor, dodal.
Očakáva sa, že teploty od nedele vo väčšine Nového Južného Walesu a južnej Austrálie klesnú, ale na severe Austrálie a v štáte Západná Austrália by sa mali ďalej zvyšovať a začiatkom budúceho týždňa sa vrátia do väčšiny krajiny. Požiare v buši sú v letných mesiacoch v Austrálii bežným javom. Nie je nezvyčajné, že počas horúcich a veterných dní sa v riedko osídlených oblastiach šíria aj desiatky požiarov.