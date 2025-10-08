Šok pri prechádzke po pláži: Objavili tvora, ktorý vyzeral ako mimozemšťan! Vedci varujú, nedotýkajte sa

SUFFOLK - Obyvatelia pobrežného mesta zostali v šoku po tom, čo sa na miestnej pláži objavilo zvláštne stvorenie, ktoré mnohí označili za „mimozemšťana z hlbín mora“.
Podivného tvora s trblietavými ostňami a čiernymi štetinami objavil pár so psom počas prechádzky po pláži Pakefield Beach pri Lowestofti. Dlhé približne 15 centimetrov, žiariace telo tvora vyzeralo ako z iného sveta. Neskôr sa ukázalo, že ide o morskú myš – druh morského červa, ktorý zvyčajne žije na dne mora, no po silných búrkach ho často vyplaví na pobrežie.
Podľa odborníkov ide už o tretí prípad za posledný rok, keď sa morská myš objavila na britských plážach. V novembri 2024 ju zaznamenali ochranári v Sussexe, keď sa pomaly plazila po brehu, a počas tohto leta sa dve objavili aj vo Walese.
Šok pri náleze
„Vyzeralo to ako niečo z inej planéty,“ opísal svoj šokovaný nález jeden z miestnych obyvateľov, informuje magazín The Sun. Tieto zvláštne tvory môžu dorásť až do 30 centimetrov a ich dúhové štetiny odrážajú svetlo v odtieňoch modrej, zelenej a zlatej. Aj keď pôsobia hrozivo, pre ľudí nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo, patria však medzi aktívnych predátorov, ktorí sa živia krabmi a menšími červami.
Morské myši sú na britskom pobreží pomerne bežné, no málokedy ich vidno. Väčšinu života trávia zahrabané hlavou v piesku na morskom dne. V poslednom období sa však na britských brehoch objavilo viac nezvyčajných morských tvorov. Na pláži Cefn Sidan vo Walese bol nedávno nájdený obrovský morský živočích a v Škótsku zasa vyplavilo na breh veľké hadovité telo, ktorému chýbala hlava aj časť brucha.
Odborníci varujú - nedotýkajte sa ich!
Podľa odborníkov môžu byť tieto úhyny spôsobené znečistením oceánov či nedostatkom potravy. Okrem morských myší sa na britských pobrežiach môžu objaviť aj ďalšie bizarné živočíchy – napríklad farebný plochý červ s pruhovaným telom alebo hnedá morská uhorka, ktorá sa pri kŕmení rozprestiera a vytvára zvláštne strapce pripomínajúce kvety. Aj keď vyzerajú lákavo, odborníci varujú: nedotýkajte sa ich. Niektoré druhy totiž vylučujú toxín holoturín, ktorý môže podráždiť pokožku alebo byť pre človeka škodlivý.
Čo je morská myš (Aphrodita aculeata)?
- Ide o druh morského červa pomenovaného po gréckej bohyni lásky Afrodité.
- Žije na dne mora, kde loví kraby a menšie červy.
- Dorastá do dĺžky až 30 cm, bežne má 7 až 15 cm.
- Jej štetiny sa pod svetlom trblietajú v odtieňoch modrej, zelenej a zlatej.
- Na pobrežie sa zvyčajne dostane len po silných búrkach.