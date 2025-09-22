Britskí odborníci na nohách: Na plážach sa objavil morský gigant! Varujú pred vstupom do mora, ohrozenie na živote

WALES - Britské pobrežie zasiahlo varovanie po tom, čo sa na piesku objavil obrovský morský gigant. Tento tvor, často mylne považovaný za medúzu, má nebezpečné chápadlá plné jedu, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia, a dokonca ohrozovať život.
Briti musia byť ostražití po tom, čo sa na pláži Porth Trecastell pri Caernarfone v severnom Walese objavil 30-metrový tvor - Mechúrovka portugalská. Tieto zvláštne, „mimozemsky“ vyzerajúce tvory sa obvykle vyskytujú v tropických oceánoch, no v posledných rokoch sa čoraz častejšie objavujú aj pri britských pobrežiach. Mechúrovka portugalská nie je medúza, ale siphonofor – tvor s plynovým plavákom a jedovatými chápadlami. Odborníci varujú, že aj mŕtvy exemplár môže spôsobiť silné bolesti a v prípade bodnutia je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
Riziko aj pre domácich miláčikov
Rhosneigr Coastguard vydal upozornenie: „Ak sa jedná o skutočného portugalského vojnového muža, verejnosť aj majitelia psov by sa ho mali vyvarovať a každé stretnutie nahlásiť. Bodnutie môže spôsobiť silné, trvalé bolesti, ktoré si vyžadujú lekársku starostlivosť.“
Tieto tvory sú prenášané prúdmi z teplejších atlantických vôd, najmä po búrkach. V posledných rokoch sa ich výskyt na britských plážach stáva čoraz častejším, čo prináša riziko pre kúpačov i domácich miláčikov. Úrady preto vyzývajú, aby sa akékoľvek nálezy ihneď nahlásili pobrežnej stráži, ktorá môže situáciu bezpečne riešiť a upozorniť verejnosť.