Pláž sa otriasala smiechom: Turista odhalil bizarné opálenie, FOTO hovorí za všetko!

CORNWALLE - Brit Lewis Blackburn sa stal hviezdou sociálnych sietí po tom, čo na dovolenke v Cornwalle predviedol svoje „opálenie“. Zatiaľ čo jeho nohy boli od kolien dole pekne hnedé, chodidlá – ukryté celé leto v pracovných topánkach – žiarili oslepujúcou bielobou.
Keď si na pláži v Newquay vyzul obuv a šiel sa s deťmi osviežiť do mora, reakcie nenechali na seba dlho čakať. „Deti kričali, starší ľudia, ktorí nestihli odvrátiť zrak, boli oslepení odleskom,“ zavtipkoval Lewis, keď fotografie zdieľal na Facebooku.
Smiali sa aj ľudia na sociálnych sieťach
Príspevok, ktorý získal viac než 16-tisíc lajkov, spustil lavínu komentárov, informuje What´s the Jam?. „Smial som sa až príliš,“ napísal jeden z používateľov. Iný mu odkázal: „Tento rok môžeš pokojne viesť Santa Clausove sane.“ Ďalší si z jeho „opaľovacieho štýlu“ uťahovali pod prezývkou tradie tan – opálenie typické pre robotníkov v pracovných topánkach. A niekto sa dokonca spýtal: „Povedal si beach day alebo bleach day? Lebo som sa trošku pomýlil.“ Lewis to celé berie s humorom a priznáva, že pracuje vonku, takže slnko opáli vždy len jeho tvár, ruky a nohy – no na bosé chodidlá sa počas leta jednoducho nedostane.