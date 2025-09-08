Pondelok8. september 2025, meniny má Miriama, zajtra Martina

Muž má rekordné prirodzenie: Meria neuveriteľných 36 centimetrov! Teraz ho môžu všetci vidieť v múzeu

LONDÝN - Matt Barr, muž s medicínsky potvrdeným najväčším penisom na svete, prezradil, že jeho rekordné prirodzenie je teraz vystavené na verejnej výstave. Jeho dĺžka dosahuje neuveriteľných 36 centimetrov.

Matt Barr, muž s medicínsky potvrdeným najväčším penisom na svete, konečne zažil vzrušenie, ktoré jeho rekord priniesol. Tento 41-ročný odborník na umelú inteligenciu z Londýna bol oslovený Islandským falologickým múzeom, kde sú vystavené odliatky niektorých najslávnejších penisov sveta. Od 4. decembra 2024 je jeho odliatok súčasťou expozície, vedľa objektov ako je penis Jimiho Hendrixa.

Barr priznal, že na začiatku bol nervózny, píše sa na webe Need To Know. Ako človek, ktorý sa vedome vyhýbal čomukoľvek pornografickému, sa obával, že vystavenie svojho penisu by mohlo pôsobiť pokrytecky. Nakoniec sa však rozhodol, že vedecký a vzdelávací kontext múzea robí z tohto kroku zmysluplný projekt. „Je to rozhodne neobvyklé vedieť, že som vystavený v mojom najintímnejšom aspekte. Na konci dňa je to však len ľudské telo, aj keď možno veľmi nezvyčajné,“ povedal Barr.

Matt si spravil odliatok

Múzeum kontaktovalo Matta v máji 2024 cez sociálne siete. Majiteľ múzea Thordur vysvetlil, že na neho natrafil pri sledovaní televíznej show a článku o jeho penise a rozhodol sa, že by bol zaujímavý na výstave. Po doručení odliatkov do Británie sa Barr pustil do tvorby dokonalého modelu svojho penisu. Aby odliatok vznikol správne, musel držať svoj penis, ktorý meral viac ako 38 centimetrov, dve minúty, kým materiál dokonale zafixoval jeho tvar.

„Poslali mi viacero sad na odlievanie, pretože jedna sama by nestačila,“ opisuje Barr. „Prvé pokusy boli katastrofálne, takže som musel dokúpiť viac materiálu. Pri poslednej úspešnej skúške mi pomáhala kamarátka, aby ma motivovala a zabezpečila, že budem v maximálnej veľkosti.“ Hotový odliatok teraz zdobí sklenená vitrína s informačnou tabuľkou o Mattovi. Thordur dodal, že je s výsledkom veľmi spokojný a verí, že odliatok sa stane jednou z hlavných atrakcií múzea.

