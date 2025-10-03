Tri týždne nechala manžela samého: TO, čo našla žena po návrate domov, ju skoro odrovnalo! Mal ma radšej podviesť...

NEW YORK - Krátky pracovný výlet sa pre jednu ženu zmenil na nočnú moru. Keď sa po troch týždňoch vrátila domov, zistila, že jej 41-ročný manžel uvrhol domácnosť do chaosu. Svoj príbeh zverejnila na sociálnej sieti Reddit a okamžite sa stal virálnym.
„Tri týždne dozadu som odišla na služobnú cestu. Myslela som si, že je dospelý a zvládne to. Nezvládol,“ napísala. Už na druhý deň sa rozhodol stať „majstrom grilu“ – hoci žiadny gril nevlastnil. Použil plechy na pečenie, polial ich podpaľovačom a spustil poplach na 40 minút. „Rúra dodnes zapácha po benzíne,“ uviedla žena.
Z riadu ostala len šalátová misa a miska pre psa
Následne ho údajne inšpirovali videá na TikToku a rozhodol sa pre „minimalistický život“. Ako informuje na svojom webe magazín New York Post, polovicu riadu vyhodil, pričom na stole ostala len šalátová misa a miska pre psa. Celé týždne prežil na dvadsiatich mrazených buritách, ktoré často jedol ešte polozamrznuté – s vysvetlením, že „je to v podstate studená tortilla a šetrí elektrinu“. Pranie zanedbal a nosil iba dva páry športových nohavíc, ktoré sa podľa ženy zmenili na „kartón podobný rifliam“.
Po návrate domov ho našla bez trička, ako hrá na zobcovú flautu, ktorú si objednal z internetu, pretože vraj „Mozart je top“. V dome sa miešal pach spáleného plastu a dresingu. „Dnes ráno som sa zobudila na to, že zo sna šepkal: Som burito,“ dodala v príspevku. Reakcie na internete boli rozporuplné. Niektorí čitatelia sa na príbehu pobavili, iní upozorňovali, že nejde o vtip, ale o nezodpovedné a detinské správanie. Objavili sa aj komentáre, ktoré naznačovali, že môže ísť o vážnejšie psychické problémy.
Odborníci pripomínajú, že kľúčom k spokojnej domácnosti nie sú veľké gestá, ale drobná spolupráca. „Keď si partneri delia aj malé povinnosti, dávajú najavo, že sú si rovní,“ uviedla pre Daily Mail psychologička Hannah Lawsonová. Behaviorálna vedkyňa Zelana Montminyová zase odporúča, aby si partneri navzájom dôverovali a odovzdávali si zodpovednosť aj za bežné úlohy. Hoci sa príbeh stal zdrojom zábavy na sociálnych sieťach, pre manželku znamenal predovšetkým frustráciu. „Keby som mala na výber, radšej by som zistila, že ma podviedol,“ uzavrela svoj príspevok s iróniou.