Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

Nastane zákaz nových benzínových a naftových áut? Blume to vidí TAKTO

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BERLÍN - Plánovaný zákaz nových benzínových a naftových automobilov v Európskej únii (EÚ) do roku 2035 je „nereálny“. Vyhlásil to vo štvrtok generálny riaditeľ nemeckého automobilového giganta Volkswagen (VW), Oliver Blume. Informuje správa DPA.

„Z dnešného pohľadu je cieľ stanovený na rok 2035 nereálny,“ povedal Blume vo videorozhovore pre agentúru DPA. „Potrebujeme väčšiu flexibilitu.“ Politika, ktorú zaviedol Brusel v roku 2023 v snahe znížiť emisie oxidu uhličitého (CO2), sa má do konca roka prehodnotiť pre silný odpor výrobcov automobilov a pomalé zavádzanie elektrických modelov. Nemecký kancelár Friedrich Merz od svojho nástupu do úradu v máji opakovane sľúbil zrušenie zákazu. Vo štvrtok zorganizoval v Berlíne veľký samit, aby o tejto otázke diskutoval so zástupcami automobilového sektora v krajine. Merz po rozhovoroch povedal, že „urobí všetko“, aby sa vyhol „tvrdému zrušeniu“ spaľovacích motorov v roku 2035.

Dosiahnutie klimatických cieľov

Blume pre DPA uviedol, že dosiahnutie klimatických cieľov je základnou povinnosťou. Dodal však, že možno zvážiť aj iné opatrenia, ktoré prispievajú k zníženiu emisií CO2, pričom ako príklad poukázal na plug-in hybridy. Konečný termín do roku 2035 sa podľa neho musí predĺžiť. Napriek výhradám k roku 2035 Blume zdôraznil, že elektrické vozidlá sú budúcnosťou automobilového priemyslu. Skupina Volkswagen, ktorá okrem úspešnej kľúčovej značky VW vlastní aj veľké dcérske spoločnosti ako Audi a Škoda, je najväčším európskym výrobcom automobilov. „Elektromobilitu jednoznačne vnímame ako technológiu budúcnosti,“ vyhlásil a pripomenul, že na zabezpečenie jej úspechu je potrebné vynaložiť maximálne úsilie.

Okrem lepšej nabíjacej infraštruktúry - v mestách aj vo vidieckych oblastiach, vyzval Blume na priaznivejšie ceny elektriny. „Potrebujeme tiež atraktívne schémy financovania, ako sú inteligentné daňové modely, ktoré budú stimulovať nákup elektrických vozidiel,“ skonštatoval. Merz vo štvrtok oznámil, že vládna koalícia sa dohodla na nových stimuloch pre domácnosti s nízkymi a strednými príjmami na nákup elektrických vozidiel. Cieľom tejto politiky je podporiť prechod na klimaticky neutrálnu mobilitu a poskytnúť „hmatateľné výhody pre spotrebiteľov“.

Viac o téme: NaftaBenzínAutáZákaz
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Prosperujúce Rusko a propaganda
Prosperujúce Rusko a propaganda v priamom prenose: Benzín ako vzácnosť a nekonečné rady na čerpačkách!
Zahraničné
Šoféri upadli do smútku:
Šoféri upadli do smútku: Zdražela nafta aj benzín! TAKÉTO sú rozdiely v porovnaní so susedmi
Domáce
Šokujúci nález pri Gibraltári:
Šokujúci nález pri Gibraltári: Ruskú ponorku prezradil únik paliva, hrozila explózia!
Zahraničné
Tri týždne nechala manžela
Tri týždne nechala manžela samého: TO, čo našla žena po návrate domov, ju skoro odrovnalo! Mal ma radšej podviesť...
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Chovanec o účasti Slovenska na investičnej iniciatíve EÚ Global Gateway
Chovanec o účasti Slovenska na investičnej iniciatíve EÚ Global Gateway
Správy
Sisa Sklovská prišla za Kmeťom ako iná žena! TAKÚTO ju snáď vídava iba LELKES
Sisa Sklovská prišla za Kmeťom ako iná žena! TAKÚTO ju snáď vídava iba LELKES
Prominenti
Národný onkologický ústav otvoril bezplatný kadernícky salón pre pacientov
Národný onkologický ústav otvoril bezplatný kadernícky salón pre pacientov
Správy

Domáce správy

FOTO Meteorológovia varujú: Na horách
Meteorológovia varujú: Na horách v TOMTO kraji treba počítať so silnejším vetrom
Domáce
Zdanenie práce na Slovensku
Zdanenie práce na Slovensku rastie: Patrí medzi najvyššie v Európskej únii
Domáce
SK8 upozorňuje, že zmeny
SK8 upozorňuje, že zmeny vo Fonde na podporu umenia ohrozujú regionálnu kultúru
Domáce
Rožňavský biskup vyjadril sústrasť po tragédii na Horehroní: Modlitby za obete aj zraneného chlapca
Rožňavský biskup vyjadril sústrasť po tragédii na Horehroní: Modlitby za obete aj zraneného chlapca
Banská Bystrica

Zahraničné

Nastane zákaz nových benzínových
Nastane zákaz nových benzínových a naftových áut? Blume to vidí TAKTO
Zahraničné
Emmanuel Macron
Macron varuje! Výstavba izraelských osád ohrozuje palestínsky štát
Zahraničné
Poplach v európskej krajine:
Poplach v európskej krajine: Chystá sa na núdzovú situáciu! Varovanie pre ľudí aj firmy
Zahraničné
Zneužívali prácu nepálskych mužov!
Zneužívali prácu nepálskych mužov! Grécko rozbilo zločineckú skupinu
Zahraničné

Prominenti

Hailey Bieber
Manželka Justina Biebera opäť provokuje: Na najnovších záberoch predviedla dokonalý zadok!
Zahraniční prominenti
Krst knihy Igora Kmeťa.
Sisa Sklovská prišla za Kmeťom ako iná žena! TAKÚTO ju snáď vídava iba LELKES
Domáci prominenti
Vykúkajúce prsia, obrovské krídla
Vykúkajúce prsia, obrovské krídla a... Jagger so snúbenicou mladšou o 44 rokov!
Zahraniční prominenti
Filip Sulík
Fiki Sulík urobil najlepšie rozhodnutie vo svojom živote: Extrémna zmena
Domáci prominenti

Zaujímavosti

TENTO typ stravy môže
TENTO typ stravy môže znížiť riziko demencie až o 35 %: Ukazuje nový výskum
vysetrenie.sk
FOTO Expert odmietol ohodnotiť tento
Temná história zachytená v artefakte: Expert odmietol jeho ohodnotenie! Šokujúca minulosť obchodu s otrokmi
Zaujímavosti
Horolezec rozopol lano kvôli
Tragédia na vrchole: Horolezec rozopol lano kvôli SELFIE, padal stovky metrov! Všetci sa len bezmocne prizerali
Zaujímavosti
Jedovaté hady sú čoraz
Jedovaté hady sú čoraz bližšie: Klimatické zmeny prepisujú mapu ich výskytu
dromedar.sk

Dobré správy

Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce

Ekonomika

Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj
Autosalón v Nitre: Pozrite si veľkolepú show, medzi novinkami je aj "čínsky cybertruck" (foto)
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Robert Kiyosaki má nový tip: Hodnota tejto komodity podľa neho vzrastie 5-násobne!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Vláda sa púšťa do megabiznisu s Arabmi: Stovky miliónov z Emirátov môžu zmeniť Bratislavu na nepoznanie!
Veľká zmena je tu: Od dnes budete mať peniaze na účte do 10 sekúnd! Ako to bude fungovať?
Veľká zmena je tu: Od dnes budete mať peniaze na účte do 10 sekúnd! Ako to bude fungovať?

Šport

V pondelok sa nedostavil na reprezentačný zraz: Kvalifikačný súper Slovenska potešil fanúšikov
V pondelok sa nedostavil na reprezentačný zraz: Kvalifikačný súper Slovenska potešil fanúšikov
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Neukázali jeho manévre, lezú mu na nervy: Carlos Sainz nešetril kritikou a naložil F1-ke
Neukázali jeho manévre, lezú mu na nervy: Carlos Sainz nešetril kritikou a naložil F1-ke
Formula 1
Tvrdá rana aj pre olympijského víťaza a majstra sveta: Nikto z krajiny sa na šampionát nedostane!
Tvrdá rana aj pre olympijského víťaza a majstra sveta: Nikto z krajiny sa na šampionát nedostane!
Atletika
Duša bojovníka sa naplno ukázala: Slovenský tenista ušiel z lopaty, otočil skoro prehraný zápas
Duša bojovníka sa naplno ukázala: Slovenský tenista ušiel z lopaty, otočil skoro prehraný zápas
ATP

Auto-moto

MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
FOTO: Aston Martin DB12 S - viac výkonu, ostrejší model
Novinky
V Dacii projekt
V Dacii projekt "auto" prekopali od základov. Takéto má byť ľudové auto zajtrajška
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
Vianočné brigády sú čoraz obľúbenejšie: Slovákov motivujú najmä mzdy a flexibilita
KarieraInfo.sk
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Kariéra EXPO naplnila Starú tržnicu v Bratislave
Hľadám prácu
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Práca v Lidli sa oplatí: Flexibilita, benefity a nové príležitosti pre každého
Zaujímavé pracovné ponuky
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
Považuješ sa za experta na aktuálny trh práce? Otestuj sa!
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
13 výborných vidieckych jedál. Inšpirujte sa tradičnými receptami našich starých mám.
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Svieži jablkový vánok - fotopostup
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Domáce žemľové knedle: Spoľahlivý recept zvládnu aj začiatočníci
Výber receptov
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Čo s figami? Sladký poklad nielen na tanieri, ale aj v pohári
Výber receptov

Technológie

Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Vedci objavili spôsob, akým si rakovinové bunky „dobíjajú baterky“ a unikajú liečbe
Veda a výskum
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Spamové aj marketingové hovory za teba vybaví AI. Samsung chystá jednu z najužitočnejších funkcií tohto roka
Bezpečnosť
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Robot pokračoval vo svojej úlohe, aj keď mu odtrhli nohu. Vedci hovoria o správaní, ktoré naháňa strach
Technológie
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
Rusko nasadilo dron, ktorý vidí aj v tme a ignoruje rušenie. Dokáže preletieť 2000 kilometrov bez odhalenia
Armádne technológie

Bývanie

6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Musíte sa dívať poriadne, aby ste chápali, čo vidíte. Atypický dom vám ukáže, čo znamená žiť v obklopení prírodou
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Viacgeneračná rodina si vybrala život v krásnom lese. Najväčší poklad bývania objavíte až z druhej strany
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk
Neverili by sme, že zvyšky sviečok môžu byť také nápomocné! 11 situácií, v ktorých vás zachráni obyčajný vosk

Pre kutilov

Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Ako premeniť obyčajný múr na pastvu pre oči? Tieto popínavé rastliny si zamilujete!
Okrasná záhrada
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Čaká vás zatĺcť stovky klincov? Zahoďte kladivo, je tu niečo lepšie!
Náradie
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Odborníci vyvrátili mýtus: Je potrebné nastaviť okná na zimný režim?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 astrologických dní do konca roka, ktoré sú ako stvorené na odvážne vzťahové kroky: Pozrite sa, kedy robiť zásadné rozhodnutia
Partnerské vzťahy
5 astrologických dní do konca roka, ktoré sú ako stvorené na odvážne vzťahové kroky: Pozrite sa, kedy robiť zásadné rozhodnutia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Poplach v európskej krajine:
Zahraničné
Poplach v európskej krajine: Chystá sa na núdzovú situáciu! Varovanie pre ľudí aj firmy
Policajné zložky mali skutočne
Zahraničné
Policajné zložky mali skutočne bizarný výjazd: Po ulici sa prechádzal BOBOR, okamžitý zákrok!
TRAGÉDIA na dovolenke: Turistka
Zahraničné
TRAGÉDIA na dovolenke: Turistka sa začala topiť pred očami partnera! Záchranári boli bezmocní
Situácia, z ktorej TUHNE
Zahraničné
Situácia, z ktorej TUHNE krv v žilách! Turistka narazila v Tatrách na tri medvede: Zverejnila neskutočné FOTO

Ďalšie zo Zoznamu