Vedci varujú: Jedna ranná činnosť ničí kreativitu aj spánok! Robíte ju ihneď po zobudení aj vy? OKAMŽITE prestaňte

NEW YORK - Podľa profesorky z Newyorskej univerzity sú prvé minúty po prebudení pre náš mozog kľúčové. Väčšina ľudí ich však úplne znehodnotí jednou bežnou činnosťou, ktorá môže negatívne ovplyvniť náladu aj sústredenie na celý deň. Robíte ju aj vy ihneď po zobudení?
Možno si myslíte, že chvíle po prebudení sú pre vás bezvýznamné. Profesorka Wendy Suzukiová však v nedávnom videu na Instagrame povedala: „Ak je vaša prvá činnosť po prebudení kontrola telefónu, váš mozog prichádza o svoje najsilnejšie okno dňa.“ Po prebudení je tento orgán v takzvanom „vrcholovom režime neuroplasticity“. Znamená to, že má vysokú schopnosť prispôsobiť sa a meniť na základe okolia a zážitkov. Spánok zároveň dopĺňa hladinu dopamínu, čiže neurotransmitera známeho ako „hormón dobrej nálady“.
Nemali by ste ihneď siahnuť po mobile
Preto sú ráno jeho hodnoty prirodzene vyššie, informuje na svojom webe magazín Mirror. Ak však siahame hneď po obrazovke, tento proces narúšame. Suzukiová vysvetlila: „Dopamín a kortizol sú po prebudení prirodzene zvýšené, čo vám dáva energiu, motiváciu, kreativitu aj sústredenie. Ale obrazovky tento potenciál znižujú. Skúste malý experiment a päť dní po sebe každé ráno odložte telefón aspoň na 20 minút. Namiesto toho sa ponaťahujte, napíšte si tri veci, na ktoré sa chcete zamerať, alebo si len sadnite s kávou a premýšľajte. Sledujte, čo sa stane, keď dáte svojmu mozgu priestor viesť vás.“
Dráma v lietadle! Sklopené sedadlo vyvolalo peklo: Kvôli bitke muselo lietadlo núdzovo pristáť
Ďalší vedci upozorňujú aj na opačný extrém, používanie obrazoviek pred spaním. Štúdia z King Saud University v Saudskej Arábii uvádza, že až deväť z desiatich pozorovaných osôb používalo pred spaním telefón. Menej ako polovica (41,7 %) uviedla, že mala nekvalitný spánok, ale riziko sa zdvojnásobilo u tých, ktorí používali smartfón 16–30 minút pred spaním, a strojnásobilo sa u tých, ktorí ho držali v ruke 31–45 minút predtým, ako zaspali.
Existuje príčinný vzťah medzi telefónmi a spánkovými problémami
Autori štúdie uviedli: „Naše zistenia naznačujú, že ľudia, ktorí používajú smartfóny neskoro večer, majú vyššie riziko nekvalitného spánku. Väčšia pozornosť by sa mala venovať nesprávnemu používaniu telefónov a jeho vplyvu na kvalitu spánku, zdravie a produktivitu dospelých.“ Štúdia síce nepreukázala priamu príčinu, ale iba súvislosť, no viacerí odborníci tvrdia, že existuje príčinný vzťah medzi telefónmi a spánkovými problémami.
Mladá matka prežila horor: Žena opísala, čo prežívala počas kómy! Lekári to vôbec netušili
Spánková konzultantka Rosey Davidsonová (Just Chill Baby Sleep) už skôr uviedla, že naše večerné návyky výrazne ovplyvňujú kvalitu spánku: „Pozornosť venovaná obsahu v telefóne neskoro večer nás vystavuje modrému svetlu, ktoré potláča tvorbu melatonínu, hormónu potrebného pre spánok.“ Odporúča preto zaviesť večernú rutinu bez obrazoviek aspoň hodinu pred spaním.
Čo radí spánková konzultantka?
Zároveň varuje pred používaním telefónu ráno po prebudení: „Keď sa zobudíme, mozog prechádza od hlbokých spánkových vĺn (delta a théta) cez alfa až po beta vlny. V tomto prechodnom stave sme uvoľnenejší a ľahšie ovplyvniteľní. Ak vtedy siahneme po telefóne, obsah na obrazovke môže výrazne ovplyvniť našu náladu a nastavenie na celý deň.“ Davidsonová preto radí: „Po prebudení si doprajte chvíľu na dýchanie a stanovenie zámerov ešte predtým, ako vezmete do ruky telefón. Ak ho nabijete na opačnom konci izby alebo mimo spálne, vytvoríte si ďalšiu ochrannú bariéru.“