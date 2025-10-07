Obrovská rodinná strata: Ženu s vyrážkou dvakrát poslali domov z pohotovosti! O pár dní zomrela

LONDÝN - Len 24-ročná Georgia Taylor z Walesu prišla o život niekoľko dní po tom, čo ju lekári dvakrát poslali domov z pohotovosti. Mladá žena sa vrátila z dovolenky v Grécku s vyrážkami, opuchnutou tvárou a silnými bolesťami nôh, no napriek zhoršujúcemu sa stavu nedostala potrebnú pomoc.
Z prázdnin rovno do nemocnice
Georgia sa počas pobytu na ostrove Zakynthos začala sťažovať na bolesť lýtka a opuch tváre. Spočiatku si vyrážky na prstoch vysvetľovala ako alergickú reakciu na prstene, ktoré nosila. Neskôr sa však objavili ďalšie škvrny aj na ruke a tvár jej opuchla do takej miery, že ju sotva spoznali, píše The Sun.
Lekár všeobecnej praxe jej v júli predpísal antihistaminiká a masť s hydrokortizónom, no liečba nezabrala. Po niekoľkých dňoch sa mladá žena cítila zle, trpela dýchavičnosťou a skončila na pohotovosti – odkiaľ ju opäť poslali domov.
Posledná noc plná bolesti
Po návrate z Grécka sa jej stav zhoršil. Po večeri s priateľmi sa v noci zobudila s neznesiteľnou bolesťou a nasledujúci deň si dohodla stretnutie s fyzioterapeutom. Tam sa jej náhle zrútil obeh a okamžite ju previezli sanitkou do University Hospital of Wales v Cardiffe.
„Všetko sa stalo strašne rýchlo,“ spomína matka Nicola. „Sedeli sme pri nej, keď odišla.“ Georgia zomrela nadránom 21. augusta, obklopená svojou rodinou.
„Chýba nám každú sekundu“
Na pohreb, ktorý sa konal o mesiac neskôr, prišlo viac než 900 ľudí. Rodičia Nicola a John spolu so synom Joeom opísali Georgiu ako „magnet na ľudí“ – vždy usmiatu, plnú energie a radosti zo života. „Chýba nám každú sekundu každého dňa,“ napísali v dojímavom vyhlásení pre portál WalesOnline.
Pred tragickou smrťou pracovala Georgia v londýnskej pobočke agentúry Dow Jones, kde začínala ako stážistka po ukončení štúdia marketingu na University of Reading.
Záhadná choroba a vďačnosť darcom
Presná príčina smrti zatiaľ nebola určená. Rodina požiadala priateľov a známych, aby namiesto kvetov venovali príspevok charitatívnej organizácii 2Wish, ktorá pomáha rodinám po náhlej strate dieťaťa alebo mladého dospelého. Na spomienkovej stránke sa už vyzbierali tisícky libier.
„Sme dojatí tým, koľko ľudí si našu Georgiu pamätá a koľko lásky jej prejavujú aj po jej odchode,“ napísali zlomení rodičia.