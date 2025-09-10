Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

Nová štúdia prišla s vysvetlením, čo vidíme v okamihu smrti: Naozaj sa nám premietne pred očami celý život?

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Človeku sa údajne tesne pred smrťou premietne pred očami celý život. Aj nová štúdia prináša dôkazy, že mozog je aktívny ešte aj po zastavení srdca a prehráva spomienky podobné snom, či zážitkom blízko smrti. Zdravotníci zároveň opisujú zvláštne javy, ktoré ľudia bežne zažívajú pri umieraní.

Smrť čaká každého z nás, a preto je prirodzené, že chceme vedieť, čo sa deje v okamihu, keď sa naše srdce zastaví. Uvidíme jasné svetlo alebo svojich zosnulých blízkych? Objavia sa pred nami všetky veci, ktoré by sme si priali urobiť inak? Je to pokojné alebo desivé? Ľudia, ktorí sa ocitli blízko smrti, často opisujú, že sa im v mysli prehral celý život, informuje na svojom webe Metro. Odborníci nazvali tento jav „spomienkový prehľad života“. Zatiaľ to však vyzerá tak, že niečo také sa môže stať. Neurológom sa totiž podarilo zaznamenať mozgovú aktivitu človeka v momente smrti a zistili, že jeho mozgové vlny boli podobné tým, ktoré vznikajú pri snívaní, spomínaní či meditácii.

Ako funguje spomienkový prehľad života?

Štúdia publikovaná v roku 2023 v časopise Frontiers in Aging Neuroscience uvádza, že mozog môže zostať aktívny a koordinovaný počas aj po prechode k smrti, pričom reaguje naprogramovaným ukončením. Tento jav bol zaznamenaný v prípade 87-ročného pacienta, ktorý mal epilepsiu a lekári mu pomocou EEG sledovali záchvaty. Počas nahrávania však dostal infarkt a zomrel, čím vedci po prvý raz zaznamenali aktivitu umierajúceho mozgu.

Šéf tímu neurochirurg Ajmal Zemmar z University of Louisville, skúmal tento jav 30 sekúnd pred a po zastavení srdca a zaznamenal neurologické rozdiely. „Videli sme zmeny v špecifickom pásme neurálnych oscilácií, takzvaných gama oscilácií, ale aj v ďalších, ako delta, théta, alfa a beta oscilácie,“ vysvetlil. Oscilácie sú mozgové vlny a všetky okrem delta vĺn sa spájajú so snívaním, spomienkami a spracovaním informácií, čiže s flashbackmi. Delta vlny sa viažu na hlboký spánok a niektoré stavy vedomia. „Mozog si možno prehráva posledný prehľad dôležitých životných udalostí práve pred smrťou, podobne ako to opisujú ľudia po zážitkoch blízkej smrti,“ pripúšťa.

„Tieto zistenia spochybňujú naše chápanie, kedy presne život končí a otvárajú dôležité otázky, napríklad o načasovaní darcovstva orgánov.“ Treba však pripomenúť, že štúdia sa opierala len o jediného pacienta, ktorý navyše trpel záchvatmi a opuchom mozgu. Napriek tomu je Zemmar presvedčený, že poznatok môže priniesť útechu pozostalým. „Aj keď majú naši blízki zatvorené oči a chystajú sa odísť, ich mozog si možno prehráva niektoré z najkrajších chvíľ svojho života.“

Videnia pri umieraní

Nielen v momente smrti, ale aj počas procesu umierania, ľudia často zažívajú takzvané videnia. Patria medzi šesť javov na smrteľnej posteli, ktoré opisuje hospicová sestra Julie McFaddenová (41) z Los Angeles, ktorá sa venuje paliatívnej starostlivosti. „Videnia sú fascinujúce,“ hovorí. „Nejde o halucinácie ani psychózu či prejav duševnej choroby. Stáva sa to mnohým ľuďom, je to vždy upokojujúce a človek je pritom zvyčajne pri vedomí a orientovaný.“

Ľudia podľa nej často tvrdia, že ide len o účinok liekov či nedostatok kyslíka, no väčšina pacientov, ktorí majú tieto videnia, nič také nezažíva. „Zvyčajne sa objavujú pár týždňov pred smrťou. Človek sa môže rozprávať so svojou rodinou a zrazu povie, že v rohu vidí svojho mŕtveho otca, ktorý sa usmieva a hovorí mu, že si pre neho čoskoro príde a nemusí sa báť,“ opisuje sestra a odporúča, že najlepšie je, ak rodina v takých chvíľach jednoducho „prijme, čo sa deje“. Videnia sa zvyčajne objavujú približne mesiac pred smrťou.

Smrteľné načahovanie

Niekedy sa videnia spájajú s javom nazývaným smrteľné načahovanie. „Je to chvíľa, keď človek leží v posteli a začne dvíhať ruky do vzduchu, ako keby sa snažil niekoho uvidieť, objať alebo podať mu ruku,“ vysvetľuje Julie. Tento jav môže trvať aj dlhšie. Zdravotníci síce presne nevedia, prečo sa to deje, no je to prirodzené a bežné. Hoci zatiaľ nie je všetko vedecky objasnené, jedno je isté: keď prichádza náš čas, mozog pracuje záhadným spôsobom. Teraz máme aspoň o niečo jasnejšiu predstavu, čo môžeme očakávať.

