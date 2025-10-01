Rande snov sa zmenilo na nočnú moru: Žena zažila šokujúci moment! Zrazu na svojej nohe pocítila teplú tekutinu

USA - Romantické rande, ktoré začalo smiechom a flirtom, sa zmenilo na traumatickú skúsenosť. Muž, ktorý sa zdal byť dokonalým partnerom, ju ponížil spôsobom, na ktorý nikdy nezabudne.
Rande začalo perfektne – až kým som necítila tekutinu na svojej nohe. „Ehm… všetko v poriadku?“ spýtala som sa, keď som pozrela na muža stojaceho nado mnou. „Jasné,“ odpovedal, natiahol si nohavice a sadol si za stôl, pričom si vydýchol.
Sledovala som, ako si zapálil polospálený joint z popolníka. Trblietavý plameň osvetlil jeho bezvýraznú tvár. Medzitým sa po mojej nohe začala sypať lepkavá tekutina – bolo jasné, čo sa stalo. Nešikovne som vstala z postele a cítila sa zneužitá a ponížená. Len pred piatimi hodinami som bola týmto mužom fascinovaná, píše sa na webe Metro.
Joela som stretla na house party. Hneď po príchode som ho zazrela cez kuchyňu – bol vysoký, atraktívny, s tmavými vlasmi a štýlom indie chlapca. Flirtovali sme. Nájdenie Joela v náhodných miestnostiach a krátke rozhovory boli bežné, kým nás niekto z priateľov neodtiahol preč. Nakoniec som mu pred odchodom odovzdala svoj kontakt, ale nič viac som si od toho nesľubovala.
Rande začalo veľmi dobre
O pár dní neskôr mi však Joel napísal: „Rád by som dokončil náš rozhovor.“ Okamžite som reagovala a dohodli sme si rande. Stretli sme sa v bare blízko jeho bytu – vedela som, čo má v pláne a bola som pripravená „ísť až do konca“. Venovala som čas starostlivosti o seba a bola pripravená na stretnutie. Keď som vošla do baru, Joel bol vyšší, než som si pamätala, a ešte viac príťažlivý. Jeho brada s jemným strniskom zvýrazňovala silnú čeľusť a jeho zelené oči s hnedými škvrnami ma okamžite upútali.
Rozprávali sme sa o hudbe a spoločných priateľoch. Ako sa rozhovor stal flirtujúcejším, postupne sme prešli k témam nášho najlepšieho bozku, čo som vnímala ako signál a naklonila sa k nemu. Nasledovalo vášnivé bozkávanie a prvých tridsať minút sme strávili v bare vo vzájomnom objímaní a smiechu.
Ponížená a zneužitá
Po príchode k jeho bytu ma Joel zastavil: „Bývam s niekým, je doma, ale neboj sa, nebudeme s ním hovoriť.“ Povedal mi to, ale nezdalo sa, že by sme mali byť voči nemu obozretní. V kúpeľni som sa pozrela na tekutinu na svojom tele s odporom, uchmatla uterák a upravila sa. Napriek tomu, že všetko vyzeralo, že je v poriadku, Joel práve ejakuloval na moje stehno a potom sa postavil, natiahol nohavice a zapálil joint, akoby sa nič nestalo.
Cítila som sa zneužitá a ponížená. Slzy mi stekali po tvári, keď som si uvedomila, aká som zraniteľná. Nešlo o sex – išlo len o to, aby muž dosiahol svoj cieľ, bez ohľadu na moje pocity. Ráno som jeho kontakt vymazala a nikdy nikomu nepovedala, čo sa stalo.
Už sa nikdy nevideli
Nikdy sme sa viac nevideli, no táto skúsenosť ma naučila byť opatrná pri akýchkoľvek sexuálnych očakávaniach voči mužom. Napriek tomu som sa ocitla v niekoľkých zložitých situáciách – naučiť sa milovať samú seba bol proces, na ktorom som stále pracovala. Keby som sa mohla vrátiť späť, nič by som nezmenila, no do budúcnosti viem, že sa už nikdy nechcem ocitnúť v takejto situácii. A ak by som Joela stretla dnes, nedala by som mu ani sekundu svojej pozornosti. Muži ako on si môj čas nezaslúžia.