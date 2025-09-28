Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

Zábava alebo psychický teror? Mini zariadenie priviedlo ženu k slzám a ukončilo vzťah! Priateľ sa bráni, bol to len žart

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
USA - Malý prank sa stal nočnou morou. Mladá žena objavila v skrini zariadenie, ktoré jej partner umiestnil, aby ju otravovalo, a okamžite stratila dôveru. Čo sa na prvý pohľad zdalo ako nevinná hra, nakoniec ukončilo vzťah a ukázalo, že hranice humoru v páre môžu byť veľmi tenké.

Vo vzťahu sa humor a drobné žarty môžu javiť ako neškodné a dokonca spájajúce, no niekedy sa hranica medzi zábavou a ubližovaním veľmi rýchlo prekročí. Jedna žena zdieľala svoj príbeh na Reddit, ktorý presne ilustruje, ako nevinný prank môže zničiť dôveru a pocit bezpečia.

Mladá žena bola vo vzťahu s partnerom už viac než rok a pol. Hoci sa jej vzťah spočiatku zdal láskyplný, postupne začala pociťovať frustráciu – partner ju často provokoval, robil zvláštne zvuky, „naháňal ju“ alebo ju náhodne obťažoval počas vážnych rozhovorov. Po veľkej diskusii sa situácia dočasne zlepšila a žena začala veriť, že vzťah môžu napraviť.

Záhadné zvuky zo skrine

Problém však eskaloval, keď si žena začala všímať záhadné pípajúce zvuky z jej skrine. Zvuky sa objavovali nepravidelne a narúšali jej spánok, pričom postupne začala mať pocit, že niekto sledoval jej súkromie. Po šiestich dňoch stresu a nedostatku spánku spolu so sestrou skrinku dôkladne prehľadali a objavili malú elektronickú dosku označenú ako „AnnoyingPCB“ – zariadenie, ktorého jediným účelom bolo otravovať a „zničiť nervy“ obete.

Ihneď sa rozhodla konfrontovať svojho partnera, ktorý sa počas telefonátu priznal, že práve on zariadenie umiestnil. Žena bola v šoku, rozplakala sa a okamžite prerušila kontakt. Partner jej následne písal správy typu „To bol len žart“ alebo „Chýbaš mi“, no ospravedlnenie neprišlo. Žena popísala, že tento „prank“ vníma ako psychologickú vojnu a porušenie dôvery, ktorá ju presvedčila, že s partnerom už nemá žiadnu budúcnosť.

Príbeh vyvolal v online diskusiách množstvo reakcií. Niektorí argumentovali, že ide o nevinnú hru, iní zdôrazňovali, že situácia prekročila hranicu bezpečného humoru a ide už o psychologický nátlak. Pre ženu bola skúsenosť doslova traumou, ktorá jej ukázala, že aj „malý prank“ môže zničiť vzťah a dôveru.

