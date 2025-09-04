Večera, o akej môže väčšina len snívať: Reštaurácia zverejnila účet! Slováci by museli šetriť CELÉ ROKY

MALORKA - Nedávno otvorená reštaurácia na Malorke šokovala rekordným účtom. Skupina hostí tam za jeden večer minula na jedlo a nápoje viac než 60 000 €! Na sociálnych sieťach sa okamžite rozbehli dohady, kto si mohol dovoliť takú astronomickú útratu.
Reštaurácia Annabel v Palmanove na Mallorce šokovala verejnosť a sociálne siete po tom, čo zverejnila účet za jednu noc, ktorý presiahol 63 000 €. Podľa reštaurácie išlo o letný večer, kedy si skupina hostí objednala luxusnú večeru vrátane jedla, nápojov a špičkovej služby. Na Instagrame reštaurácia zverejnila fotografiu dlhej účtenky a žartovne vyzvala sledujúcich: „Koho účet je toto? Označte ich nižšie – radi by sme sa porozprávali…“
Dopriali si aj luxusné služby reštaurácie
Celková suma nakoniec dosiahla 63 237,90 €, pričom na „rôzne druhy rýb“ padlo neuveriteľných 45 000 €. Tento účet vyvolal búrlivú diskusiu online, pričom mnohí zostali v úžase nad tým, kto si mohol dovoliť takúto večeru. Reštaurácia neskôr potvrdila, že za stolom sedelo 18 hostí a naznačila, že medzi nimi mohol byť aj známy americký športovec. K extravagantnému menu patrili aj drahé nápoje a luxusné služby reštaurácie, vrátane parkovacej služby, uvádza portál Majorca Daily Bulletin.
Dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Turistka oslepla po jedinom drinku! Teraz varuje ostatných
Pre predstavu, pri slovenskej priemernej mzde 1 500 € by trvalo viac než 4 roky, kým by si niekto našetril na takúto večeru – a to bez jediného ďalšieho výdavku. Účtenka odhalila, že hostia si dopriali pizzu, cestoviny, rôzne druhy rýb aj drahé vína.