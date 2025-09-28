ZVRÁTENÁ obsesia britského chirurga: Nohy si zničil suchým ľadom, potom úmyselne amputoval! Bonusom bol poistný podvod

LONDÝN - Prípad, ktorý šokoval nielen lekársku komunitu. Bývalý britský cievny chirurg Neil Hopper priznal, že si úmyselne zničil vlastné nohy pomocou suchého ľadu, aby si ich mohol dať amputovať. Dôvod? Chorobná sexuálna posadnutosť. Popri tom však stihol aj obrovský poistný podvod.
Na lavici obžalovaných vo štvrtok zasadol 49-ročný britský chirurg Neil Hopper, ktorý sa priznal k poistnému podvodu aj k držbe extrémne pornografických videí. Pred súdom zároveň odhalil šokujúce tajomstvo – svoje nohy si úmyselne poškodil suchým ľadom, aby ich následne mohol podstúpiť amputácii.
Podľa prokuratúry nešlo len o chamtivosť, ale aj o jeho sexuálnu obsesiu. Hopper, ktorý kedysi pôsobil v Royal Cornwall Hospitals NHS Trust a vykonal stovky amputácií, mal dlhodobý fetiš spojený so stratou končatín. Oficiálne sa najprv uvádzalo, že o nohy prišiel v roku 2019 po ťažkej infekcii počas kempovania. Ako informuje na svojom webe magazín 20 Minuten, pravda však bola iná.
Chirurg z toho vyťažil vyše 540 tisíc eur
Následne klamal poisťovne a vylákal z nich viac než 466-tisíc libier (vyše 540-tisíc eur). Peniaze použil napríklad na kúpu karavanu, rekonštrukciu domu či vírivku. V správach priateľom pritom otvorene písal, že svoju situáciu „plánuje využiť“. Polícia navyše našla v jeho počítači záznamy z webu EunuchMaker, ktoré obsahovali brutálne zábery genitálnych mrzačení.
Šokujúce je, že aj napriek amputáciám sa Hopper už po šiestich mesiacoch vrátil do praxe – s protézami, a pacienti ho opisovali ako „kompetentného a empatického“. O to viac boli niektorí šokovaní po odhalení pravdy. Hopper bol zatknutý v marci 2023 a od decembra toho istého roku už nefiguruje v lekárskom registri. Na súde priznal, že klamal priateľom i rodine, no amputácie ako také neľutuje. Tvrdí, že jeho nohy mu spôsobovali už od detstva „trvalý pocit nepohodlia“.