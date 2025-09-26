Pacientka odkladala operáciu desať rokov: Lekári jej vybrali obrovský 18,6 kg nádor, ktorý ohrozoval jej život!

KOMÁRNO - Mimoriadne náročný chirurgický zákrok sa podaril lekárskemu tímu na chirurgickom oddelení v Nemocnici Agel Komárno. Z brušnej dutiny pacientky lekári úspešne odstránili nádor vážiaci takmer 18,6 kilogramu, informoval onkochirurg Dmytro Tsyhyka.
Nádor vážne ohrozoval život pacientky. O jeho prítomnosti vedela približne desať rokov, no z obavy pred operáciou zákrok odkladala. Medzitým nádor postupne rástol, až začal utláčať všetky orgány v brušnej dutine. Chirurgovia v spolupráci s urológom dokázali nádor úplne odstrániť bez nutnosti vybratia ďalších orgánov.
Žena skončila s bolesťou brucha v nemocnici: Lekári neverili vlastným očiam, keď uvideli CT! TOTO mala v sebe 30 rokov?
Pooperačné obdobie prebehlo bez komplikácií a 62-ročná pacientka je v súčasnosti v stabilizovanom stave, zotavuje sa pod dohľadom odborníkov.