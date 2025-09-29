Mesto terorizuje agresívna VEVERIČKA! Ľudia končia na pohotovosti: Šokujúce SVEDECTVÁ obyvateľov

SAN RAFAEL - V kalifornskom meste San Rafael sa objavila agresívna veverička, ktorá napáda chodcov. Miestne úrady a ochranárske organizácie monitorujú situáciu a vyzývajú obyvateľov k opatrnosti.
Obyvatelia mesta San Rafael v okrese Marin, ktoré sa nachádza sa približne 32 kilometrov severne od San Francisca, sú v strehu kvôli agresívnej veveričke. Kvôli nej skončili minimálne dvaja ľudia na pohotovosti. Informuje o tom agentúra AP. Joan Heblack opísala pre televíziu KGO-TV, ako ju veverička nečakane napadla počas prechádzky v štvrti Lucas Valley. "Zahryzla sa mi do nohy. Chvost jej len tak lietal. Kričala som: 'Dajte to zo mňa dole!'" spomína Heblack na desivý zážitok.
Isabel Campoy tiež zažila útok pri prechádzke v tej istej oblasti. Veverička zo zeme skočila priamo na jej tvár a skončila na jej ruke, zanechajúc krvavé stopy. Obe ženy museli vyhľadať ošetrenie na pohotovosti. V okolí sa objavili letáky varujúce obyvateľov pred "veľmi zlou veveričkou", ktorá "sa objaví odniekiaľ" a údajne napadla už viac ako päť ľudí.
Lisa Bloch z organizácie Marin Humane uviedla, že od polovice septembra nezaznamenali žiadne hlásenia o útokoch veveričiek. Ak by sa veverička opäť objavila, nezisková organizácia by koordinovala jej odstránenie so štátnymi orgánmi. "Takéto správanie sme už videli. Takmer vždy je to preto, že niekto zviera kŕmil," vysvetlila Bloch. Hoci veveričky nie sú prenášačmi besnoty, odborníci dôrazne varujú pred kŕmením divej zveri.