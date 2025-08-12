Šokujúca návšteva obrovského tvora: Prechádzal sa priamo v uliciach Skalice, obyvatelia neverili vlastným očiam!

SKALICA – Obrovské a majestátne zviera prišlo na Slovensko z Českej republiky. O jeho prítomnosti v meste Skalica informovalo mesto na sociálnej sieti.
Los Emil prešiel Českou republikou a v týchto dňoch sa objavil v uliciach Skalice, informovali tvnoviny.sk. V meste sa okamžite stal atrakciou, hoci odborníci upozorňujú, že majestátne zviera netreba plašiť ani sa ho dotýkať. „Keď ti navigácia hovorí, držte sa na sever, ale ty máš vlastný plán. Celebrita tohto leta, los Emil, dnes v rámci svojej európskej tour zavítal až do Skalice,“ informovalo mesto.
Zviera spozorovali ochranári aj v Poľsku, a v susednej Českej republike pozorovali jeho kroky obyvatelia obce Dolní Němčí, ale aj v Uherskom Brode. Pre TV Nova poskytol rozhovor svedok, ktorého nadchlo Emilove správanie. „Prišiel ku koľaji, pozrel sa doľava, doprava a pokojne prešiel,“ upresnil Jan Jančář.
Návšteva akvária sa zmenila na horor: VIDEO Chobotnica držala dieťa päť minút, spôsobila mu modriny až po rameno!
A hoci niektorí obyvatelia uvažovali, či by nebolo lepšie zviera uspať a premiestniť ho, odborníci tento krok neodporúčajú. „Nechal by som ho, nech si nájde vlastný biotop. Je to rovnaké, ako keby sme chceli previezť zajaca či jeleňa,“ dodal zoológ Jan Pluháček.