V Madagaskare opäť vypukli potýčky medzi demonštrantmi a políciou

ANTANANARIVO - Stovky prevažne mladých protestujúcich sa v sobotu opätovne dostali do potýčok s bezpečnostnými zložkami v Antananarive, hlavnom meste Madagaskaru, po tom, čo protivládna demonštrácia prerástla do nepokojov a rabovania, informuje agentúra AFP.
Protest prerástol do rabovania a požiarov
Polícia použila gumové projektily a slzotvorný plyn na rozohnanie davu aj na štvrtkovom proteste proti pretrvávajúcim výpadkom vody a elektriny, počas ktorého došlo k rabovaniu obchodov a zapaľovaniu budov a áut.
Demonštranti vrátane univerzitných študentov sa v sobotu opäť zhromaždili v Antananarive a držali transparenty so sloganmi ako „Sme chudobní, nahnevaní a nešťastní“ či „Madagaskar je náš“. Väčšinou boli oblečení v čiernom a mali zahalené tváre. Niektorí mali na hlavách farebné slamené klobúky, ktoré sa stali symbolom vzdoru.
Polícia zasiahla slzným plynom, hlásia obete
Bezpečnostné zložky zabránili protestujúcim v pochode do centra mesta. Objavili sa správy, že polícia použila na ich rozohnanie slzný plyn. Nemenovaný nemocničný zdroj uviedol, že pri štvrtkových násilnostiach bolo zabitých päť ľudí, úrady to však oficiálne nepotvrdili.
Madagaskarský prezident Andry Rajoelina v piatok večer uviedol, že v reakcii na protest odvolal ministra energetiky, „pretože si nerobil svoju prácu“. Násilie podľa agentúry DPA odsúdil ako „akt destabilizácie“. Madagaskar je ostrovný štát v Indickom oceáne, ktorý dlhodobo sužuje chudoba. Množstvo obyvateľov z toho viní vládu prezidenta Rajoelina, ktorý bol znovuzvolený do funkcie v roku 2023.