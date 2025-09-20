Zvrátený milostný trojuholník: Muž, priateľka a jej matka zdieľajú nezvyčajný vzťah! Obe čakajú jeho deti?

LONDÝN - Nick Yardy šokoval fanúšikov, keď oznámil, že jeho priateľka Jade a jej matka Dani čakajú jeho deti. Trojica, ktorá žije vo vzťahu neobvyklým spôsobom, pritiahla milióny pohľadov a vyvolala obrovskú diskusiu o hraniciach a netradičných rodinných dynamikách.
YouTuber Nick Yardy upútal pozornosť tvrdeniami, že jeho priateľka Jade, 22, a jej matka Dani, 44, obaja čakajú jeho deti. Tento nezvyčajný príbeh sa stal virálnym a jeho 3,42 milióna sledovateľov okamžite začali diskutovať, či ide o realitu alebo len o výnimočnú rodinnú dynamiku.
Intímny život majú oddelený
Nick tvrdí, že vzťah s Jade a Dani je skutočný a trvá už takmer dva roky. Podľa jeho slov sa obe ženy striedajú v pozornosti a intímnom čase s ním. Trojica opisuje svoj vzťah ako „arrangement v štýle spoločného života“ – zdieľajú spoločný účet a spia spolu, pričom intímny život si udržiavajú „oddelený“.
Na sociálnych sieťach Nick zdieľal videá a scénky, ktoré ukazovali falošné tehotenské bruchá, ultrazvuky a „párty na odhalenie pohlavia dieťaťa“. Jade pritom uviedla: „Prijímame Nickove deti. [Dani] bude mať Nicka Jr. a ja Nicole. Je to najkrajšie a najvzrušujúcejšie obdobie.“
Chceli iba pozornosť
Podľa Nicka prišiel nápad na takéto video spontánne, keď Jade objavila penové bruchá v dome. Trojica si užíva pozornosť, ktorú ich nezvyčajný vzťah vyvoláva, a stále aktívne dokumentuje svoje zážitky pre fanúšikov. Situácia vyvolala stovky reakcií a diskusií o netradičných vzťahoch a rodinných dynamikách. Nick priznáva, že jeho cieľom je zároveň zabaviť a šokovať publikum, no vzťah medzi nimi je podľa jeho slov reálny a založený na vzájomnej dôvere.