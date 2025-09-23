Obézny alebo chudý: Kto má väčšiu šancu na dlhší život? Štúdia priniesla prekvapivý výsledok

KODAŇ - Nová dánska štúdia z Aarhusu spochybňuje jednoduché vnímanie BMI — čísla o úmrtnosti naznačujú, že veľmi nízka hmotnosť môže skrývať vážne riziká.
Prekvapivý záver z Aarhusu
Tím zo skúseného Univerzitného klinického centra v Aarhuse (vedený Sigrid Bjerge Gribsholt) predstavil na výročnom stretnutí European Association for the Study of Diabetes analýzu, ktorá spochybňuje zaužívané vnímanie ideálnej hmotnosti. Výskum, založený na údajoch približne 85 700 dospelých (mediánový vek približne 66 rokov), skúmal súvis medzi BMI a úmrtnosťou počas nasledujúcich piatich rokov.
Čísla, ktoré znejú nečakane
- Ľudia s podváhou (BMI < 18,5) mali takmer trojnásobné riziko úmrtia v priebehu piatich rokov v porovnaní s tými v hornom pásme „normálu“ (BMI 22,5–25).
- Jedinci so spodným pásmom normy (BMI 18,5–20) vykazovali dvojnásobné riziko.
- V strednom pásme (BMI 20–22,5) bolo riziko o približne 27 % vyššie než u skupiny 22,5–25.
- Naopak, ľudia s miernym nadváhou až s obezitou do približne BMI 35 nezaznamenali signifikantné zvýšenie úmrtnosti; nárast rizika sa prejavil až pri BMI 35–40.
Prečo môže byť nízka hmotnosť rizikom?
„Podváha aj obezita sú veľké globálne zdravotné problémy,“ upozornila Gribsholt. U podvýživy ide o hrozby ako nedostatok živín, oslabený imunitný systém či zvýšená náchylnosť na choroby — faktory, ktoré môžu skracovať život. Autor tímu zároveň pripomína, že v niektorých prípadoch môže byť nízka váha len príznakom skrytej choroby (napríklad nádorového ochorenia či chronického zápalu), ktorá sama o sebe zvyšuje riziko úmrtia.
BMI nie je všetko
Autori dôrazne varujú pred používaním BMI ako jediného ukazovateľa zdravia. Rozhodujúce sú aj: svalová hmotnosť, nutričný stav, prítomnosť sprievodných ochorení a rozloženie tuku v tele. Zatiaľ čo viscerálne (vnútrobrušné) tukové zásoby nepriaznivo ovplyvňujú metabolizmus a zdravie orgánov, tuk uložený na bokoch či stehnách býva menej rizikový. V štúdii sa preto spomína pojem „metabolicky zdravá nadváha“ — stav, kedy mierne vyššia váha nemusí automaticky znamenať horší zdravotný profil.
Dôsledky pre prevenciu a prax
Výskumníci vyzývajú, aby preventívne programy a odporúčania neboli zamerané výlučne na redukciu hmotnosti. Rovnako silný dôraz treba klásť na identifikáciu a liečbu podvýživy či nevysvetliteľného úbytku hmotnosti. Kto je veľmi štíhly alebo rýchlo schudol, mal by vyhľadať lekára a vylúčiť možnú základnú chorobu.