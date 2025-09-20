Opica ochutnala tradičnú čínsku pochúťku: TOTO skutočne ľuďom chutí? VIDEO jej reakcie baví internet

PEKING - Video z Číny baví internet! Opica dostala ochutnať storočné vajce, tradičnú čínsku pochúťku. Najprv ho zvedavo očuchávala, no potom ho hodila preč a skoro… No posúďte sami.
Storočné vajce je tradičná čínska delikatesa, ktorá vzniká dlhodobým konzervovaním vajec, vďaka čomu získava špecifickú chuť a výraznú vôňu. Hoci mnohí ľudia tento pokrm milujú. Reakcia opice ukázala, že nie každý sa s jeho intenzívnym aromatickým profilom vie rýchlo stotožniť.
Po chvíli sa začala dusiť
Video, ktoré sa rýchlo stalo virálnym, zachytáva, ako opica vajce najprv očuchávala, zvedavo skúmajúc jeho textúru a vôňu, no už po chvíli ho hodila preč a začala sa dusiť, akoby sa chystala vracať. Tento moment pobavil nielen milovníkov zvierat, ale aj ľudí, ktorí storočné vajcia poznajú. Reakcia opice je dôkazom, že tradičné pochúťky môžu byť pre niekoho úplne nezvyčajné a prekvapivé.
