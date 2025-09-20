Z meteoritu vychádzali záhadné chápadlá: VIDEO To sa hýbe?! Ľudia si myslia, že je to mimozemšťan

PANAMA - Na sociálnych sieťach sa šíri záhadné video z Panamy, ktoré vyvolalo poriadny rozruch. Muž tvrdí, že v kráteri objavil zvláštny kameň, z ktorého vychádzajú podivné chápadlá. Ľudia okamžite začali špekulovať, či nejde o dôkaz mimozemského života.
V Paname sa začal šíriť príbeh ako zo sci-fi filmu. Istý muž, ktorý na internete vystupuje ako Kin, oznámil, že pri prechádzke narazil na kráter s podivným striebristým kameňom. Keď ho vzal do rúk, mal vraj pocit, že drží meteorit, informovali na svojom webe britský Daily Mail. Už o pár dní nato zverejnil videá, ktoré šokovali tisíce ľudí.
Na záznamoch je vidieť, ako sa z objektu derú zvláštne, čierne útvary pripomínajúce chápadlá. Podľa Kina dokonca dokázali spáliť listy stromov, ktorých sa dotkli, a počas noci mal kráter tajomne žiariť. V ďalších videách tvrdil, že „organizmus“ sa postupne rozrástol natoľko, že musel celý nález ukryť do trezoru – no aj tam sa mal pohybovať a reagovať na svetlo.
Ide o mimozemský život?
Sociálne siete okamžite zaplavili dohady. Časť divákov je presvedčená, že ide o mimozemský život, iní sa naopak smejú, že Kin objavil obyčajnú hubu alebo dokonca len „prefarbený zemiak“. Kritici poukazujú na to, že v kráteri bolo vidieť zápalky, čo by naznačovalo, že celé divadlo bolo umelo pripravené. Ďalší upozornili, že Kin kameň držal holými rukami – čo by pri skutočnom meteorite pôsobilo prinajmenšom zvláštne.
Objavili sa aj názory, že môže ísť o tzv. „Diablove prsty“ – hubu s bizarným tvarom, ktorá je známa aj u nás. Tá je však typicky červenej farby, zatiaľ čo Kinov nález pôsobí tmavo a mazľavo. Kým vedci zostávajú ticho a žiadny pád meteoritu v oblasti nepotvrdili, Kin tvrdí, že odoslal vzorky „chápadiel“ známym na analýzu. Žiadne oficiálne výsledky však zatiaľ neexistujú.
Napriek pochybnostiam sa jeho videá šíria ďalej a priaznivci ho varujú, aby bol opatrný – podľa nich by mu tajomný organizmus mohli zobrať dokonca aj úrady. Kin preto svojich sledovateľov vyzval: „Uložte si videá, sú to naše dôkazy.“ Či ide o zárodok mimozemského života, alebo len šikovne zahraný trik, na to si internet bude musieť ešte počkať.