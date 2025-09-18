Napriek veku si trúfa na 30 centimetrové opätky: TEJTO žene by ste jej vek tipli len ťažko! Dokázali by ste to aj vy?

BERLÍN - Žena ohúrila okolie svojím odvážnym štýlom a neuveriteľne dlhými nohami v extrémne vysokých opätkoch. Jej sebavedomý postoj a odvážny módny výber zanechali ľudí v nemom úžase, pričom mnohí sa zamýšľajú, či by sa odvážili urobiť to isté.
Gina Drewalowski, nemecká influencerka, ktorá sa snaží „šíriť pozitívnu energiu“ a ukazovať, že starnutie je „naša super sila“, nedávno ohúrila ľudí, keď sa po sociálnych sieťach prechádzala v extrémne vysokých lodičkách. Na TikToku, kde sleduje viac než 20 000 fanúšikov, predviedla svoje výrazne červené opätky, ktoré údajne merali neuveriteľných 12 palcov (cca 30 cm).
Blond kráska, známa pod menom @ginadrewalowski, vyzerala skvelo v bielych mini šatách, ktoré zvýraznili jej jemne opálenú pokožku. Celý outfit doplnila červenou rúžou, ktorý ladil s lodičkami, a spôsobila, že všetci sledovatelia zostali v nemom úžase.
„Dokážem v nich ešte chodiť? Alebo som na to už stará?“ pýtala sa Gina v popise videa. Video si za jediný deň pozrelo viac než 30 000 ľudí a Gina v ňom odhalila aj svoj vek – 59 rokov. „Mám 59 a stále nosím najvyššie opätky,“ priznala influencerka, ktorá sa nebojí vyzerať sebavedomo a odvážne.
Mnohí si myslia, že je to prehnané
Ako píše na webe magazín The Sun, aj keď Gina vyzerala fantasticky a cítila sa skvele, nie každý bol nadšený z jej štýlu. Do komentárov sa pustilo takmer 200 ľudí s rôznymi reakciami. Jeden kritik poznamenal: „Dievča, ak potrebuješ stenu na opretie, tieto topánky nie sú pre teba. Bez ohľadu na vek.“ Iný pridal: „Mala by si radšej kričať: DAJTE MI POZORNOSŤ!!!“ A ďalší trol sa pýtal: „Vieš, koľko stojí výmena bedrového kĺbu?“
Dlhé nohy v top kondícii
Napriek brutálnym komentárom sa mama dvoch detí nenechala odradiť. Gina zároveň prezradila dva tipy, ako si udržiava dlhé nohy v top kondícii – suché kefovanie pokožky a studené sprchy. Suché kefovanie je technika, pri ktorej sa pokožka pred sprchou masíruje tuhými štetinami, čím sa zlepšuje cirkulácia a celková kvalita kože.
Studené sprchy zas pomáhajú stiahnuť póry, zmierniť opuchy a prispieť k mladistvejšiemu vzhľadu. Znižovanie teploty vody pri sprchovaní môže navyše stimulovať tvorbu kolagénu, čo podporuje elasticitu kože a redukuje vrásky.
„Tieto zvyky vám zabezpečia hladké, pevné a žiarivé nohy,“ tvrdí influencerka, ktorá často pózuje aj v plavkách a odporúča: „Nezanedbávajte nohy vo vašej rutinnej starostlivosti.“ Gina, ktorá sa nechce nechať obmedzovať vekom, dodala: „Ukazujú náš vek, tak sa o ne starajte.“ Nakoniec odporúča: „Uložte si tieto tipy a skúste ich dva týždne – uvidíte rozdiel!“