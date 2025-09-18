Štvrtok18. september 2025, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín

Pastor šokuje proroctvom: Ježiš Kristus sa má vrátiť na Zem už o PÁR DNÍ! Duchovní začali s prípravou

Pastor Joshua Mhlakela vo vízii videl návrat Ježiša Krista na Zem počas tohtoročného Rosh Hashanah. Dátum 23. september spája s biblickou Raptúrou a Dňom súdu, čo vyvolalo diskusiu medzi veriacimi aj skeptikmi po celom svete.

Viralna vízia jedného pastora momentálne rozvírila vody kresťanského internetu a zaznamenal ju aj New York Post. Pastor Joshua Mhlakela z Južnej Afriky tvrdí, že Ježiš Kristus sa vráti na Zem 23. a 24. septembra 2025 počas tohtoročného Sviatku trúb, ktorý niektorí kresťania spájajú s biblickými proroctvami. „Raptúra je už tu, či ste pripravení, alebo nie,“ povedal Mhlakela v rozhovore pre CettwinzTV. „Videli sme Ježiša sediaceho na tróne a počul som ho veľmi jasne hovoriť: „Čoskoro prídem.‘“ Pastor dodal: „Povedal mi, že 23. a 24. septembra 2025 ‚príde späť na Zem‘.“

Video, ktoré sa rýchlo stalo virálnym, vzbudilo silnú reakciu aj pod ním. Jedna z komentujúcich poznamenala: „Moja 10-ročná dcéra nedávno snívala o raptúre.“ Iný dodal: „Radšej budem duchovne pripravený, pretože nikto nepozná deň ani hodinu.“ Raptúra, koncept konca sveta v kresťanskej tradícii, sľubuje veriacim únik z obdobia siedmich rokov chaosu známeho ako Tribulácia pred tým, než sa Ježiš vráti, aby nastolil raj na Zemi. Hoci dátum návratu nie je presne určený, mnohí veriaci už sledujú nebo a sledujú symbolické znamenia.

Symbolické znamenia

Jedným z nich bolo aj nedávne splnové zatmenie 7. a 8. septembra, keď sa mesiac zmenil na červený – jav, ktorý niektorí spájajú s biblickou predpoveďou z Knihy proroka Joela: „Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv pred veľkým a hrozným dňom Pána.“

Nebeské divadlo: Krvavé zatmenie Mesiaca prilákalo davy pozorovateľov! POZRITE na tú nádheru

Historický kontext dodáva astronomická teória, že podobné zatmenie mohlo sprevádzať aj ukrižovanie Ježiša 3. apríla 33 n.l., čo vedci z Oxfordu predložili ako možný kozmický dôkaz biblického opisu temnoty počas ukrižovania. Či sa 23. septembra udialo alebo ešte udeje niečo mimoriadne, isté je jedno: medzi veriacimi rastie očakávanie a diskusia o konci sveta sa opäť dostáva do popredia.

Doplňujúci kontext:

• Raptúra je termín označujúci okamžité vyzdvihnutie veriacich do neba pred obdobím Tribulácie.

• Sviatok trúb a Rosh Hashanah sú dôležité židovské sviatky, ktoré niektorí kresťania interpretujú ako znamenie konca sveta.

• Biblické texty (Joel 2:28-31, 1. Tesalonickým 4:16) poskytujú základ pre takéto proroctvá, pričom presný čas návratu Ježiša nie je uvedený.

Ďalšie zo Zoznamu