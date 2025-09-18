Lásku už potrebovať nebudete: Stačí pricestovať do Japonska a priateľa si môžete prenajať! Koľko si účtujú za hodinu?

TOKIO - Nájsť ideálneho partnera môže byť poriadne náročné, no v Japonsku sa uchytilo riešenie, ktoré vyvoláva údiv po celom svete. Ženy si tu môžu prenajať „priateľa“ na hodinu. Bez záväzkov, bez intimity, len ako zážitok.
Služba sa stala populárnou najmä medzi turistkami, ktoré cestujú samy a chcú zažiť „autentický vzťah“ počas výletov alebo mať spoločnosť na rôzne aktivity. Proces rezervácie je jednoduchý – ešte jednoduchší ako nákup potravín. Na webových stránkach si klientky môžu vybrať z ponuky „cast members“, pri ktorých nechýbajú osobné údaje ako dátum narodenia, výška či dokonca krvná skupina.
Koľko vás takýto priateľ bude stáť?
Cena? Priemerne 6 000 jenov za hodinu, čo je približne 40 dolárov (33,71 eur). Navyše, všetky výdavky, obedy či výlety, hradí zákazníčka, informujú na webe indy100.
Aj keď to môže znieť zvláštne, súčasťou „priateľského balíčka“ je držanie za ruku, objatia či komplimenty. Jedna z tvorkýň obsahu, Seerasan, zdokumentovala svoju skúsenosť. Za deň s prenajatým priateľom zaplatila 200 dolárov (168,54 eur). Spoločne išli na obed, fotili sa v japonských fotobudkách a navštívili herňu. „Úprimne, neskutočne som sa bavila,“ priznala s úsmevom. Dokonca si čas s mužom predĺžila o hodinu navyše, no dodala: „Toto je príliš drahé na to, aby sa z toho stal návyk.“
Na internete sa okamžite rozprúdila diskusia. „Vyzerá to tak zábavne a prakticky. Prečo niečo také nemáme v USA?“ napísal jeden používateľ. Iný sa pýtal: „Čo ak by som sa na konci dňa doňho zamiloval?“ Ďalší s humorom dodal: „Moja tolerancia na vzťahy s chalanmi je dve hodiny, takže toto je pre mňa ideálne!“ Prenájom vzťahov tak v Japonsku naberá na popularite. Otázkou je, či sa tento netradičný trend rozšíri aj do zvyšku sveta.