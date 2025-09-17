Tajomstvo miliardárov je VONKU: Mladík zvrátil biologický vek o pätnásť rokov! Teraz odhalil, ako to dosiahol

SYDNEY - Austrálčan Max Marchione tvrdí, že sa mu podarilo zvrátiť vlastný biologický vek z 35 na 20 rokov – a to ešte pred dovŕšením 25-tky. Teraz zakladá spoločnosť, ktorá má túto elitnú starostlivosť sprístupniť bežným ľuďom.
Max Marchione, rodák z Austrálie, nebol vždy symbolom zdravia. Dlhé roky bojoval s chronickými migrénami, zápalmi dutín a vyčerpávajúcimi problémami so spánkom. Lekári mu predpisovali celoživotnú medikáciu, podstúpil operácie, no bez jasnej diagnózy. „Navštívil som viac než tucet lekárov a nikto mi nedokázal povedať, čo je so mnou,“ priznal pre New York Post.
Jeho biologický vek bol 35 rokov
Zlom nastal, keď podstúpil rozsiahle testy, ktoré odhalili prediabetes, vysokú toxicitu ortuti či alarmujúce množstvo BPA v tele. Najväčším prekvapením však bolo, že jeho biologický vek bol 35 rokov – hoci mal vtedy iba 23. Rozhodol sa konať. Začal s detoxom, saunovaním, darovaním krvi a dopĺňaním vitamínu B1. Postupne sa mu podarilo znížiť hladinu cukru v krvi aj odbúrať toxíny. Dnes tvrdí, že jeho biologický vek sa znížil na 20 rokov.
Spolu s Jacobom Petersom, ktorý takmer zomrel na následky nesprávnej diagnózy, založil startup Superpower. Ten ponúka detailné krvné testy so sledovaním viac ako 100 biomarkerov. Kým takéto vyšetrenia stoja bežne vyše 100-tisíc dolárov (84960 eur) ročne, v ich verzii sú dostupné už od 199 dolárov (169,07 eur).
Čo je skutočným tajomstvom miliardárov?
Marchione tvrdí, že skutočným tajomstvom, ktoré využívajú miliardári, sú peptidy – látky, ktoré zatiaľ nie sú bežnou súčasťou liečby. „Každý miliardár, ktorého poznám, má svojho čínskeho dodávateľa peptidov. Sú extrémne účinné,“ tvrdí. Populárne sú tiež procedúry ako plazmaferéza, pri ktorej sa čistí krvná plazma, či hyperbarická kyslíková terapia. Niektorí ultra-bohatí siahajú dokonca po génových úpravách.
NEUVERITEĽNÝ pohľad počas letu: VIDEO Žena si začala v lietadle pripravovať cestoviny! NECHUTNÉ a nehygienické
Podľa Marchioneho je jasné, že iba zdravý životný štýl nebude stačiť na extrémne predĺženie života. „Žiadna strava, cvičenie ani spánok vás spoľahlivo neposunú za hranicu 110 rokov. Budú to iba špičkové intervencie a terapeutické metódy,“ zdôraznil.