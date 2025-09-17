Šokujúce odhalenie: Kriminológ tvrdí, že pozná pravého Jacka Rozparovača! Kto bol vrah a koho ešte zabil?

LONDÝN - Viac než sto rokov zostávala totožnosť Jacka Rozparovača zahalená tajomstvom, no teraz kriminológ šokuje tvrdením, že odhalil pravého vraha aj jeho záhadnú šiestej obeti.
Po desaťročiach nevyriešených vrážd východného Londýna prichádza šokujúce tvrdenie. Popredný britský kriminológ David Wilson, špecialista na vrahov a sériových zabijakov, verí, že konečne odhalil identitu legendárneho Jacka Rozparovača – a dokonca našiel novú, doteraz neznámu obeť.
Hlavným podozrivým je poľský holič
Päť žien bolo brutálne zavraždených a všetky sa predpokladalo, že ich usmrtil ten istý násilník, prezývaný Jack Rozparovač. Wilson využil geo-profilovanie na určenie pravdepodobného miesta bývania vraha podľa lokalít zločinov a navyše sa opieral o informačný systém, ktorý vznikol po neúspechoch pri pátraní po Yorkshire Ripperovi, sériovom vrahovi Peterovi Sutcliffovi. Kriminológ identifikoval ako hlavného podozrivého poľského holiča Aarona Kosminského, ktorého historici už skôr podozrievali, píše na svojom webe The Sun. Nové dôkazy Wilson predstavil vo svojej knihe „A History of Modern Britain in Twenty Murders“.
Vzhľadom na to, že vraždy sa odohrávali blízko seba, Wilson usúdil, že vrah musel bývať v okolí. Kosminski žil so svojím bratom a sestrou na Sion Square, v centre miest, kde k vraždám dochádzalo. Polícia ho v tom čase podozrievala a podľa kriminológa vrah údajne „nenávidel ženy“, najmä prostitútky, a mal „silné vražedné sklony“.
Vraždy sa vždy odohrávali v podobnú hodinu
Niektorí Ripperológovia Kosminského vylúčili z dôvodu absencie lekárskeho vzdelania, avšak Wilson poukázal, že dôkazy neukazujú potrebu chirurgických znalostí pri vraždách. Profesionálne zameranie holiča podľa neho sedelo s časom útokov – vraždy sa vždy odohrávali skoro ráno v piatok alebo cez víkend, keď bol vrah pravdepodobne voľný od pracovných povinností.
Kosminski bol od roku 1891 hospitalizovaný pre mentálne a stravovacie poruchy vo veku 26 rokov. Bol niekoľkokrát umiestnený do pracovného domu kvôli násilnému správaniu, vrátane vyhrážania sa nožom, a neskôr do psychiatrických ústavov Colney Hatch a Leavesden. Wilson tvrdí, že vzhľadom na brutalitu vrážd bol vrah pravdepodobne psychicky chorý.
Už v minulosti ho podozrievali
Toto nie je prvýkrát, čo sa Kosminski objavuje v súvislosti s Jackom Rozparovačom. Ako dieťa utiekol do východného Londýna, aby unikol antisemitizmu v Poľsku. Tento rok bolo testované DNA z krvou znečisteného šálu nájdeného pri vražde Catherine Eddowes, jednej z obetí Rozparovača. Šál bol zakúpený v aukcii, aby mohol byť test vykonaný, a DNA jedného z Kosminského príbuzných sa údajne zhodovala „na 100 %“ s poľským holičom. Niektorí odborníci však kritizovali metodológiu testov, a prípad zostáva otvorený.
Objavil šiestu obeť
Wilson navyše tvrdí, že objavil šiestu obeť. Po vložení všetkých vrážd vo Whitechapel od roku 1888 do systému HOLMES (Home Office Large Major Enquiry System) identifikoval šesť úmrtí, nie päť. Ako prvá obeť sa podľa neho ukazuje Martha Tabram, ktorá bola nájdená 7. augusta 1888 s 39 bodnými ranami pred bytovým blokom o 5 ráno.
Martha, matka dvoch detí, bola nútená zaradiť sa do sexuálnej práce kvôli finančným problémom a jej brutálna smrť predchádzala vražde Mary Ann Nichols o tri týždne. Medzi augustom a novembrom 1888 boli Martha a ďalších päť žien brutálne zavraždené na uliciach Whitechapel v skorých ranných hodinách.