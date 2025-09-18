Podmorský BIZÁR: Pri Kalifornii objavili rybu s bradkou a modrými očami! Prekvapila aj samotných vedcov

MONTEREY - Vedci z Monterey Bay Aquarium Research Institute oznámili objav troch nových druhov hlbokomorských slimákorýb. Medzi nimi vyniká drobná ružová rybka s hrboľatým telom, modrými očami a bizarnými bradkovitými výrastkami.
Rybku sa podarilo zachytiť kamerou v kaňone Monterey v hĺbke vyše 3 300 metrov. Ide o jeden z troch nových druhov slimákorýb, ktoré sa podarilo identifikovať v týchto temných a extrémnych podmienkach. Slimákoryby sú nezvyčajné aj podľa hlbokomorských štandardov. Niektoré druhy majú prísavku na bruchu, vďaka ktorej sa dokážu prichytiť na skaly alebo sa „zviezť“ na iných živočíchoch. Doteraz je známych viac než štyristo druhov, ktoré obývajú prostredia od plytkých prílivových jazierok až po najhlbšie morské priekopy.
„Slimákoryby sú dôležitou súčasťou ekosystému a zároveň nám dávajú možnosť skúmať, ako sa v rámci jednej čeľade vyvinuli prispôsobenia na život v hlbinách,“ vysvetlila vedúca výskumného tímu Mackenzie Gerringerová zo State University of New York.
Rozhodujúce boli aj genetické analýzy
Prvý z objavených druhov – ružová hrboľatá slimákoryba (Careproctus colliculi) – bol identifikovaný už v roku 2019 pri diaľkovo ovládanom výskume. Ešte v tom istom roku posádka ponorky Alvin narazila na ďalšie dve nové ryby: tmavú slimákorybu (Careproctus yanceyi) a štíhlu slimákorybu (Paraliparis em), ktorá nemá typický prísavný disk. „Rozlišovanie jednotlivých druhov slimákorýb je ako skladať puzzle,“ dodala Gerringerová. Vedci pri identifikácii skúmali množstvo znakov, od počtu stavcov a plutvových lúčov cez polohu senzorických pórov až po tvar špeciálnej brušnej prísavky. Rozhodujúce boli aj genetické analýzy.
Výskum publikovaný v časopise Ichthyology and Herpetology potvrdil, že ide o doteraz neznáme druhy. Objav podľa odborníkov ukazuje, že aj v relatívne dobre preskúmaných oblastiach hlbokého mora sa stále ukrýva množstvo neodhalených foriem života. „Samotný prístup do hlbín je najväčšou výzvou. Vyžaduje si spoluprácu vedcov, inžinierov a lodných posádok. Objav nového druhu je výsledkom spoločného úsilia,“ uzavrela Gerringerová.