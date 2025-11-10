TRAUMA do konca života! Pod robotníkom VYBUCHLA nádrž odpadovej vody, od hlavy po päty ho zasypali FEKÁLIE

SAMUT SAKHON – Obsluha špeciálnych vozidiel zvykne byť v niektorých prípadoch lepšie platená, ale keď nastanú problémy, môže to skončiť priam katastroficky. Doslova to platí aj v prípade robotníka fekálneho vozu. V istom momente sa už nedalo nič robiť a nastala explózia.
Robotník špeciálneho vozu s nádržou na čiastočné čistenie odpadovej vody prežil počas výkonu práce doslova horor. Z thajského mesta Samut Sakhon sa sociálnymi sieťami začalo šíriť video, ktoré nevyzerá vôbec vábne. Priam naopak. Mnoho ľudí by sa po takejto skúsenosti už zrejme nevrátilo do práce.
Bežná kontrola sa zmenila na horor
Ako prvý informoval o tomto incidente kanál na TikToku "amphawafirestation1940". Na zdieľanom videu bol zaznamenaný šokujúci výbuch počas rutinnej kontroly. Pracovník kontroloval hadice zapojené do nádrže, keď sa to náhle stalo.
Pracovník oblečený len v tričku, voľných nohaviciach s obutý v šľapkách, čupí na nádrži s odpadovou vodou. Keď všetko skontroluje, postaví sa. Hneď na to vymrští poklop do vzduchu a zamestnanec takmer spadne.
Pri ďalšom pohľade je jasne viditeľné jeho roztrhané tričko, aj to ako mu všetky vlasy stáli dohora. Najhoršie však bolo, že celé telo mal pokryté výkalmi. Tie vyrazili z nádrže ihneď po výbuchu.
Možné objasnenie
Zamestnancovi sa malo doslova chytiť oblečenie, píše thesmartlocalth. Miestne úrady neskôr oznámili, že výbuch bol s najväčšou pravdepodobnosťou vyvolaný vysokou koncentráciou metánu vo vnútri nádrže. Tento plyn vzniká prirodzeným rozkladom. "Potom stačí už len iskra pri opravách alebo prevádzke motora. Horľavý metán následne prudko reaguje a spôsobí silný výbuch," uvádza zdroj.