TRAUMA do konca života! Pod robotníkom VYBUCHLA nádrž odpadovej vody, od hlavy po päty ho zasypali FEKÁLIE

Nadmerný tlak v nádrži s fekáliami spôsobil výbuch. Zamestnenec stál necelý meter od poklopu, ktorý vymrštilo do vzduchu. Fekálie lietali všade naokolo.
Nadmerný tlak v nádrži s fekáliami spôsobil výbuch. Zamestnanec stál necelý meter od poklopu, ktorý vymrštilo do vzduchu. Fekálie lietali všade naokolo.
SAMUT SAKHON – Obsluha špeciálnych vozidiel zvykne byť v niektorých prípadoch lepšie platená, ale keď nastanú problémy, môže to skončiť priam katastroficky. Doslova to platí aj v prípade robotníka fekálneho vozu. V istom momente sa už nedalo nič robiť a nastala explózia.

Robotník špeciálneho vozu s nádržou na čiastočné čistenie odpadovej vody prežil počas výkonu práce doslova horor. Z thajského mesta Samut Sakhon sa sociálnymi sieťami začalo šíriť video, ktoré nevyzerá vôbec vábne. Priam naopak. Mnoho ľudí by sa po takejto skúsenosti už zrejme nevrátilo do práce. 

Bežná kontrola sa zmenila na horor

Ako prvý informoval o tomto incidente kanál na TikToku "amphawafirestation1940". Na zdieľanom videu bol zaznamenaný šokujúci výbuch počas rutinnej kontroly. Pracovník kontroloval hadice zapojené do nádrže, keď sa to náhle stalo. 

@amphawafirestation1940 เตือนภัย #รถดูดส้วมระเบิด ได้เพราะ ก๊าซมีเทนที่สะสมอยู่ภายในถัง ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการย่อยสลายของเสียในระบบบำบัดแบบไร้อากาศ (Anaerobic) เมื่อมีการเกิดประกายไฟ เช่น จากการทำงานของเครื่องยนต์ หรือจากการซ่อมแซมโดยการเชื่อม ก๊าซมีเทนที่ไวไฟและมีความดันสูงจะทำปฏิกิริยาและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง สาเหตุหลักของการระเบิด การสะสมของก๊าซมีเทน: ส้วมและบ่อบำบัดมีการย่อยสลายของเสียโดยจุลินทรีย์แบบไร้อากาศ ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซไวไฟสะสมอยู่ในถัง ประกายไฟ: การทำงานของเครื่องยนต์ในรถดูดส้วม หรือการซ่อมแซมส่วนใดส่วนหนึ่งของถัง โดยเฉพาะการเชื่อม อาจก่อให้เกิดประกายไฟขึ้นได้ ความร้อน: ความร้อนจากภายนอก เช่น แสงแดดที่แผดเผา หรือความร้อนจากการทำงานของเครื่องจักร สามารถเพิ่มอุณหภูมิในถังให้สูงขึ้น ทำให้ก๊าซมีเทนมีโอกาสติดไฟได้เองง่ายขึ้น การซ่อมแซมที่ประมาท: การซ่อมแซมถังโดยที่ยังคงมีก๊าซมีเทนอยู่ภายใน โดยไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ วิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงการซ่อมแซมถังโดยเฉพาะการเชื่อม หากยังไม่มั่นใจว่าก๊าซภายในได้ถูกระบายออกหมดแล้ว ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และตรวจสอบสภาพของถังและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในถังอยู่เสมอ #รถดูดส้วมระเบิด #ก๊าซมีเทน #ความร้อน ♬ เสียงต้นฉบับ - สถานีดับเพลิงอัมพวา จ.สส

Pracovník oblečený len v tričku, voľných nohaviciach s obutý v šľapkách, čupí na nádrži s odpadovou vodou. Keď všetko skontroluje, postaví sa. Hneď na to vymrští poklop do vzduchu a zamestnanec takmer spadne. 

Pri ďalšom pohľade je jasne viditeľné jeho roztrhané tričko, aj to ako mu všetky vlasy stáli dohora. Najhoršie však bolo, že celé telo mal pokryté výkalmi. Tie vyrazili z nádrže ihneď po výbuchu. 

Možné objasnenie 

Zamestnancovi sa malo doslova chytiť oblečenie, píše thesmartlocalth. Miestne úrady neskôr oznámili, že výbuch bol s najväčšou pravdepodobnosťou vyvolaný vysokou koncentráciou metánu vo vnútri nádrže. Tento plyn vzniká prirodzeným rozkladom. "Potom stačí už len iskra pri opravách alebo prevádzke motora. Horľavý metán následne prudko reaguje a spôsobí silný výbuch," uvádza zdroj. 

