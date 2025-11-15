Výrobcovia sirupov prešli vláde cez rozum: Kreatívita pri zdaňovaní bez hraníc, takto s nimi vybabrali!

BRATISLAVA - Snahy prudko konsolidovať a prinášať do štátneho rozpočtu čoraz viac peňazí na úkor výrobcov a občanov na vyšších daniach sa nemusí vždy vyplatiť a niektoré spoločnosti ukazujú, že v kreativite sa medze nekladú. Najnovším príkladom je pomerne nová daň zo sladených nápojov, ktorá začala platiť v januári 2025. Vláde sa toto páčiť nebude.
archívne video
Na označovania sirupov ako "výživových doplnkov" vo svojej analýze informoval v statuse Inštitút finančnej politiky - IFP.
Nová, nepopulárna daň
Aby sme hlbšie porozumeli kontextu, je dobré si najprv urovnať fakty. Na Slovensku bola od 1. januára 2025 zavedená daň zo sladených nealkoholických nápojov. Tá je súčasťou konsolidačného balíčka vlády no táto daň sa vzťahuje nielen na balené nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami, ale aj na ďalšie produkty. Medzi inými aj sirupy. Platia ju výrobcovia alebo dovozcovia. Tí sa však teraz "vynašli". Aby sa vyššie zdanenie nepremietlo do vyššej konečnej ceny pre spotrebiteľa, urobili zvláštny krok. Práve IFP popísal, čo sa stalo.
Kreatívnosť výrobcov nemá hranice
Podobne, ako tomu bolo pri transakčnej dani, ale aj pri iných obmedzeniach, tak aj tu sa Slováci vedia vynájsť. Niektorí totiž "ukryli" predaj sirupov pod označenie "výživového doplnku", ktorý vyššiemu zdaneniu nepodlieha. "Niektorí výrobcovia sirupov však počas roka začali označovať svoje produkty za výživové doplnky, aby sa tejto dani vyhli," popísal jasný sled udalostí IFP.
Jeden z nich to vyskúšal, zafungovalo to a nasledovala lavína
Príkladom podľa inštitútu je jeden z ovocných sirupov, ktorého priemerná cena po označení za výživový doplnok klesla takmer o polovicu, a to presne na úroveň pred zavedením tejto dane. "Trend zaraďovania sladených sirupov do príslušného registra výživových doplnkov postupne nasledovali aj ďalšie značky sirupov," popísal dominový efekt inštitút.
Problémom teraz je, že hoci etikety týchto výrobkov spĺňajú požiadavky potravinového informačného práva, je tu reálne podozrenie, že nejde o výživové doplnky. "A to v zmysle legislatívnej definície, čo narúša konkurenciu a predstavuje fiškálne riziko pre rozpočet," varoval inštitút. Aj tento príklad názorne ukazuje, že výrobcom nie sú konsolidačné plány vlády dvakrát po chuti a snažia sa nariadenia všemožne obísť.