Obľúbený vývar Slovákov môže byť liaheň parazitov! TOTO mäso do polievky nikdy nedávajte

BRATISLAVA - Vývar je nepochybne kráľom slovenských obedov, no nie v každej podobe je rovnako dobrý. Ukazuje sa, že niektoré ingrediencie môžu negatívne ovplyvniť jeho kvalitu. Vývar sa tak razom môže zmeniť na liaheň parazitov, toxických látok či baktérií.
Poctivý vývar patrí v mnohých domácnostiach k neoddeliteľnej súčasti nedeľných obedov alebo ako prvá pomoc pri prechladnutí. Štúdie však ukazujú, že nie v každej podobe je rovnako dobrý. Štúdie ukazujú, že niektoré prísady môžu negatívne ovplyvniť jeho kvalitu. Nie každé mäso sa hodí na vývar, hoci mnohí po ňom siahame bez váhania. Paradoxne, najobľúbenejšie a najčastejšie kupované časti hydiny môžu byť tým najhorším pre naše zdravie aj chuť polievky. Informuje o tom portál Onet.pl.
Už pred časom známa poľská šéfkuchárka Magda Gessler upozorňovala, že dnešné kurčatá sú doslova „napchaté hormónmi“. Práve preto odporúča vyhýbať sa niektorým častiam hydiny, najmä vnútornostiam. Niektoré druhy mäsa môžu do polievky vnášať látky, ktorým by sme sa mali radšej vyhnúť. Podľa bežného presvedčenia je kuracie mäso či hovädzina základom dobrého, sýteho a lacného vývaru. No ako pripomína Magda Gessler, „sliepka to nie je mäso, to je hormón“.
Kurčatá, ktoré sa dnes chovajú vo veľkochovoch, sú často kŕmené antibiotikami a rastovými hormónmi. Výskumy naznačujú, že častá konzumácia takéhoto mäsa môže byť spojená so zvýšeným rizikom civilizačných ochorení – vrátane rakoviny.
Na čo si dať pozor
Tradičný vývar sa často pripravuje aj z tzv. piatej štvrte – teda z vnútorností či iných menej používaných častí zvieraťa. Práve tie však môžu byť zdrojom toxínov alebo parazitov. Preto odborníci odporúčajú nepoužívať do vývaru hlavy, chvosty ani vnútornosti. Okrem zdravotného rizika môžu spôsobiť aj to, že vývar bude zakalený a stratí svoju čistotu.
Ako pripraviť zdravší a chutnejší vývar
Ak chceme, aby bol vývar nielen chutný, ale aj výživný, oplatí sa siahnuť po červenom mäse – napríklad po hovädzine s kosťou, ktorá je bohatá na kolagén. V staropoľských receptoch sa často objavuje kačka, ktorá dodáva vývaru tmavú farbu a výraznú chuť.
V tomto prípade sa oplatí investovať do kvalitného mäsa z overených zdrojov. Takéto mäso nielen zlepší výslednú chuť polievky, ale dá sa využiť aj ako súčasť hlavného jedla či plnka do pirohov. Odborníci odporúčajú vyhýbať sa mäsu z neoverených zdrojov a staviť na kvalitu, nie kvantitu. Takýto vývar sa nám odvďačí nielen chuťou, ale aj tým, že sa po ňom budeme cítiť lepšie.