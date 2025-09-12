Kedy je ideálny čas na romantické chvíle? Ak dodržíte harmonogram podľa veku, tak to bude stáť za TO!

LONDÝN - Každý z nás má svoj preferovaný čas na romantické chvíle – niektorí milujú ranné prebúdzanie v náručí partnera, iní si doprajú intímne chvíle večer či popoludní. Podľa výskumov sa navyše tieto preferencie menia s vekom.
20 - 30 rokov: Ráno plné energie
Dvadsiate roky sú obdobím najvyššieho libida. Hormóny sú v tomto veku najaktívnejšie, čo môže spôsobovať rannú chuť na intímne chvíle. „Telo vás biologicky nabáda k reprodukcii, takže ranné chvíle môžu byť ideálne,“ vysvetľuje odborník na hormonálne zdravie Mike Kocsis. Okrem toho je toto obdobie ideálne aj pre spontánnosť a objavovanie nových zážitkov.
30 - 40 rokov: Kalendár bude váš ďalší milenec
V tretej dekáde života prichádzajú zodpovednosti – práca, deti, stres. Intímne chvíle je preto často potrebné naplánovať. „Hormonálne zmeny môžu spôsobiť, že libido je menej predvídateľné, no zároveň vám umožnia zažiť hlbšie a emocionálne naplnené intímne chvíle,“ dodáva Mike.
40 - 50 rokov: Čas pre spontánnosť
Počas štyridsiatok sa otvára viac priestoru pre spontánnosť – deti sú väčšinou samostatnejšie a rutiny sa ustálili. Ranné, obedňajšie alebo víkendové chvíle môžu byť ideálne, pričom hormonálne zmeny, ako menopauza, ovplyvňujú libido. Práve preto je dôležité vytvoriť „úmyselné a bezstresové“ prostredie pre intímne chvíle.
50 - 60 rokov: Senzualita je kľúčová
Aj keď hladiny estrogénu a testosterónu klesajú, sexualita nemusí slabnúť. „Ranné alebo poludňajšie chvíle môžu byť príjemnejšie, keď je telo oddýchnuté a energia na vrchole,“ vysvetľuje sexologička April Maria. Intímne chvíle sa v tomto veku čoraz viac zameriavajú na senzualitu, než na frekvenciu.
60+ rokov: Popoludnie a večer je vaše
V šesťdesiatke a neskôr sa znižuje stres a hormonálne výkyvy, čo umožňuje sústrediť sa na kvalitu zážitku. „Sexuálna fáza v tomto veku môže byť bohatšia a úmyselnejšia než kedykoľvek predtým,“ hovorí Mike. Popoludňajšie alebo večerné chvíle sú ideálne, keď sa chcete naplno sústrediť na potešenie a spojenie s partnerom.