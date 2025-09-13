POZOR na tento trend: Obľúbený nápoj takmer zabil mladú ženu! Transfúzia na poslednú chvíľu

LONDÝN - Trendy zelený čaj matcha sa stal symbolom zdravého životného štýlu, no jeho nadmerná konzumácia môže mať nečakané následky. Mladá žena na TikToku hovorí, že po pravidelnom pití skončila s ťažkou anémiou a potrebovala transfúziu. Odborníci upozorňujú, že aj super zdravé potraviny môžu mať pri nesprávnom užívaní na naše zdravie negatívny vplyv.
Na sociálnych médiách podľahlo veľa ľudí takzvanej matcha mánii, ktorá sa šíri cez TikTok, wellness blogy a aj Instagram. Všade je tento nápoj propagovaný ako symbol zdravého životného štýlu. Obľube sa tešia nápoje ako latté alebo smoothies nabité antioxidantmi. Tento práškový zelený čaj sa za posledné mesiace stal viac než len nápojom a jeho pitie je záležitosťou životného štýlu.
Všetkého veľa škodí...
Lenže ak je zdravých vecí veľa, nemusí to byť dobré pre zdravie. Na TikToku sa objavil príspevok Lynn Shazeenovej (@lynnshazeen), ktorá leží v nemocnici a hovorí, že toto je pre ňu „RIP jej matcha éry“. V príspevku priznala, že jej hladina železa klesla natoľko, že potrebovala transfúziu. Zaujímavé je, že matchu nepila denne, ale len každý druhý týždeň. Napriek tomu bola podľa vlastných slov „super anemická“. Video zaznamenalo neuveriteľných 5,5 milióna pozretí a mnohí zvedaví diváci túžili vedieť viac.
Čo sa teda presne stalo?
Existujú skutočné vedľajšie účinky, na ktoré si treba dávať pozor? Podľa medicínskej riaditeľky Projuvenate, Libby Artingstallovej, je takýto prípad síce ojedinelý, ale medicínsky možný. Matcha totiž obsahuje polyfenoly, čiže silné antioxidanty. „Tie môžu blokovať vstrebávanie nehemového železa, ktoré sa nachádza v rastlinnej strave alebo potravinách s pridaným železom a to najmä pri konzumácii počas jedla alebo krátko po ňom,“ uviedla lekárka pre indy100.
Hoci sa bežný konzument matchy nemusí hneď znepokojovať, úplne bez rizika to nie je. „Existujú zriedkavé prípady, keď prispel tento čaj k ťažkej anémii z nedostatku železa, ktorá si vyžadovala hospitalizáciu,“ doplnila. „Pre väčšinu ľudí je skôr praktickým problémom znížené vstrebávanie železa, ktoré môže časom viesť k chudokrvnosti u citlivejších skupín, ako napríklad pri silnej menštruácii, počas tehotenstva, pri vegetariánskej alebo vegánskej strave, či pri ochoreniach tráviaceho traktu.“ Pokiaľ ide o možné vedľajšie účinky, hlavným vinníkom býva kofeín. Matcha môže spôsobovať nervozitu, úzkosť, búšenie srdca, zvýšený krvný tlak alebo poruchy spánku, najmä ak sa pije vo väčších množstvách alebo neskoro počas dňa.
Menej kofeínu než v klasickej káve
Keďže sa konzumuje celý rozomletý list, obsahuje zvyčajne viac kofeínu ako bežný zelený čaj, no stále menej ako klasická káva. Matcha je však tiež bohatá na katechíny, najmä EGCG, čiže rastlinnú zlúčeninu s výraznými antioxidačnými účinkami. Ani tu však neplatí, že viac znamená lepšie. „Doplnky so silnými dávkami extraktu zo zeleného čaju (≥800 mg EGCG denne) sa spájajú so zvýšenými pečeňovými enzýmami a v ojedinelých prípadoch aj s poškodením pečene, zatiaľ čo katechíny z nálevov zeleného čaju sú pri striedmej konzumácii pre väčšinu ľudí bezpečné,“ upozornila Artingstallová.
Koľko je už priveľa?
Koľko matchy je teda priveľa, závisí od celkového príjmu kofeínu a katechínov. V prípade zdravých dospelých odporúča doktorka neprekročiť 400 mg kofeínu denne a počas tehotenstva maximálne 200 mg denne. „Pre väčšinu dospelých to zvyčajne znamená asi jednu až tri štandardné porcie matchy denne, v závislosti od sily prípravy a od toho, koľko ďalšieho kofeínu cez deň prijímajú,“ vysvetlila. Ak máte obavy o hladinu železa, rozhodujúce je načasovanie: „Matchu je najlepšie piť aspoň hodinu pred alebo po jedle bohatom na železo, alebo po užití železa v tabletkách.“ Odborníčka zároveň apeluje na ľudí, aby sa vyhýbali tabletkám s vysokou dávkou extraktu zo zeleného čaju.
