Neurológ bije na poplach! Bežné výživové doplnky nemusia byť len benefitom: Môžu vážne poškodiť mozog

LONDÝN - Bežné výživové doplnky, ktoré mnohí ľudia užívajú denne pre zdravie a imunitu, nemusia byť pre ľudské telo iba benefitom. Podľa neurológa môže byť ich nadmerný príjem toxický pre mozog a nervový systém. Odborník varuje, že ignorovanie odporúčaných dávok vedie k vážnym zdravotným komplikáciám s nervami, zrakom, či dokonca psychózou.
Mnohí ľudia sa spoliehajú na každodenné užívanie výživových doplnkov, aby si zaistili dostatočný príjem vitamínov a minerálov, ktoré im chýbajú v strave. Ako uvádza Mirror, niektorí majú zároveň problémy s ich vstrebávaním z potravín a preto potrebujú ich podporu. Hoci môžu byť doplnky v týchto prípadoch prospešné, pri nesprávnom užívaní predstavujú riziko. Na túto tému upozornil prostredníctvom TikTok neurológ Baibing Chen, známy ako Dr Bing. Tento odborník varuje pred nadmerným príjmom troch konkrétnych doplnkov, ktoré môžu pri predávkovaní poškodzovať mozog.
Zinok
Podľa Dr. Binga sa tento minerál často užíva na podporu imunity a pri prevencii prechladnutí. „Nachádza sa v multivitamínoch, pastilkách či dokonca v niektorých voľnopredajných liekoch proti nachladnutiu,“ vysvetlil. Zinok je síce pre organizmus nevyhnutný a prirodzene sa nachádza v rôznych potravinách, no problém nastáva, keď ľudia užívajú doplnky denne celé mesiace a prekročia bezpečný limit. Nadmerný príjem tohto minerálu môže narušiť vstrebávanie medi.
„Meď je kľúčová pre fungovanie nervového systému. Jej nedostatok spôsobuje myeloneuropatiu, čiže poškodenie miechy a periférnych nervov, čo vedie k necitlivosti, mravčeniu či problémom s chôdzou,“ upozornil Dr. Bing. Podľa jeho skúseností už viackrát liečil pacientov s progresívnou slabosťou a stratou citlivosti spôsobenou práve nedostatkom medi po dlhodobom nadmernom užívaní zinku. Denná dávka by nemala prekročiť 25 mg denne, pokiaľ to výslovne neodporučí lekár.
Vitamín A
Vitamín A, známy aj ako retinol, zohráva dôležitú úlohu pri obrane organizmu pred infekciami, pomáha pri videní za slabého svetla a podporuje zdravie pokožky. Dr. Bing upozornil: „Vitamín A je rozpustný v tukoch, ukladá sa v pečeni a môže sa časom hromadiť. Nadmerný príjem môže spôsobiť stav nazývaný pseudotumor cerebri, čiže zvýšený tlak v mozgu, ktorý napodobňuje mozgový nádor a spôsobuje bolesti hlavy, rozmazané videnie a v niektorých prípadoch aj trvalú stratu zraku.“ Priemerný denný príjem 1,5 mg vitamínu A alebo menej z potravín a doplnkov je „pravdepodobne bezpečný“.
Vitamín D
Vitamín D je kľúčový pre zdravie kostí a svalov. Väčšinu ho získavame zo slnečného žiarenia, preto by sme ho mali užívať ako doplnok stravy najmä počas jesene a zimy. Treba si však dávať pozor na dávkovanie. „Príliš vysoké dávky vitamínu D môžu spôsobiť hromadenie vápnika v krvi, čo ovplyvňuje mozog a vedie k symptómom ako zmätenosť, únava, depresia a v niektorých prípadoch dokonca psychóza,“ varoval Dr. Bing. „Takže hoci sú tieto vitamíny a minerály pre telo nevyhnutné, kľúčom je striedmosť. Viac neznamená vždy lepšie.“ Nadmerné užívanie vitamínu D vedie k hyperkalcémii, čiže prebytku vápnika v tele, čo môže oslabiť kosti a poškodiť obličky či srdce. Podľa odporúčaní je pre väčšinu ľudí vhodná dávka 10 mikrogramov denne.