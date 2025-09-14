S každou ďalšou tlačovkou sa množia ďalšie vtipy: Slovákov pred hystériou konsolidácie zachraňuje humor

Memečká sa opäť šírili rýchlosťou blesku. (Zdroj: Facebook/Memoviny, Zomri)
BRATISLAVA - Rozoberanie aktuálnej konsolidácie je témou číslo jeden v slovenskej spoločnosti. Nad výslednou podobou bedákajú nielen živnostníci, ale aj zamestnanci. O aktuálnosti a relevantnosti témy svedčí aj množstvo vtipov, ktoré za posledných pár dní splodil internet.
(Zdroj: Facebook/Memoviny)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Memoviny)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)