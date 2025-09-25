OTRASNÝ prípad pokusu o vraždu: Mladý študent (18) pridal strýkovi do polievky jed! TOTO mu prekážalo

IČIHARA – Japonskou verejnosťou otriasol prípad pokusu o vraždu. Len 18-ročný študent chcel otráviť vlastného strýka. Nešlo pritom o obeť šikany ani zneužívania. Problémom bolo len neznesiteľné chrápanie. Mladík chcel ukončiť život člena svojej rodiny veľmi zákerným spôsobom.
Študent (18) strednej školy v Japonsku mal už zrejme plné zuby neznesiteľného chrápania svojho strýka (52). Napriek všetkým nepríjemnostiam, sa rozhodol tento problém riešiť veľmi drasticky. Mladík sa pokúsil otráviť člena svojej rodiny spôsobom, že mu do polievky pridal výťažok z jedovatej rastliny oleandra. Informuje o tom News On Japan.
Strýko to včas odhalil
Nemenovaného stredoškoláka z mesta Ičihara v prefektúre Čiba, juhovýchodne od Tokia, zatkli pre podozrenie o pokus o vraždu. Tento čin plánoval spáchať dňa 17. júla okolo poludnia, no našťastie sa to podarilo včas odhaliť. Keď strýko začal jesť, v polievke miso zacítil zvláštnu chuť a ihneď ju vypľul. S najväčšou pravdepodobnosťou mu to zachránilo život.
Strýko, ktorý zdieľa jednu domácnosť so synovcom a jeho matkou, utrpel len mierne príznaky otravy, keďže sa snažil čím skôr vyhľadať lekársku pomoc. Britský denník Mirror priblížil, že oleander je veľmi toxický pre ľudí aj zvieratá, pričom každá časť tohto vždyzeleného kera od koreňa po plod je extrémne jedovatá. Bežne rastie pozdĺž ciest. Kvitne červenými alebo bielymi kvetmi.
Nemenovaný mladík sa počas výsluchu ku všetkému priznal pričom prehlásil nasledovné: "Nemohol som už vystáť to jeho chrápanie, tak som sa ho rozhodol zlikvidovať."
Známky psychopatie
Zhruba po šiestich hodinách od incidentu s otrávenou polievkou napadol ten istý mladík kladivom dve ženy (40 a 50) na staničnej toalete JR Chiba. Zasiahnuť ich mal do ramien. Podľa správ išlo o 24 cm dlhú zbraň a obe obete vyviazli bez väčších zranení. "Zameral som sa na slabšiu ťenu s cieľom ublížiť jej. To by predsa spravil hocikto," povedal po zadržaní. Študent je naďalej vo väzbe. Prokurátori zvažujú formálne obvinenie z pokusu o vraždu.