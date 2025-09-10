Parkovanie skončilo fiaskom: Vodič sa snažil na svojom mini aute paralelne zaparkovať, VIDEO baví internet!

LONDÝN - Na sociálnych sieťach sa šíri video, ktoré okamžite baví tisíce ľudí. Vodič mal problém, ktorý by čakal málokto – snažil sa paralelne zaparkovať svoje malé auto do jedného z najväčších parkovacích miest, no dopadlo to komicky zle. Internet sa baví na jeho márnom boji s volantom aj priestorom, ktorý by inak stačil aj dodávke.
Na sociálnych sieťach sa objavilo video, ktoré okamžite baví tisíce ľudí. Vodič sa snažil paralelne zaparkovať svoje malé auto značky Smart do obrovského priestoru na boku cesty, no pokus sa skončil komicky a nečakane, spomína na svojom webe britský Express.
Vodič nakoniec skončil vedľa cesty
Zábery ukazujú, ako vodič pomaly cúval a snažil sa správne zarovnať vozidlo. Po prvom neúspechu si rýchlo uvedomil, že zatáča príliš prudko, a rozhodol sa začať odznova. Po niekoľkých ďalších pokusoch sa vodičovi nepodarilo manéver zvládnuť a auto nakoniec skončilo na poli vedľa cesty. Vozidlo bolo navyše nasmerované nesprávnym smerom a vodič sa zúfalo snažil ovládať volant cez sklo čelného okna.
Pláž sa otriasala smiechom: Turista odhalil bizarné opálenie, FOTO hovorí za všetko!
Video pochádza z bezpečnostnej kamery na dome oproti ceste a na sociálnej sieti X si získalo tisíce lajkov. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Komentujúci kritizovali vodiča za nesprávne manévre a zdôrazňovali, že miesto bolo také veľké, že stačilo jednoducho zastaviť auto. Jeden z používateľov poznamenal: „Naozaj tam stačilo len zaparkovať, ani paralelné parkovanie nebolo potrebné.“ Iný dodal: „Niektorí ľudia jednoducho nemajú cit pre priestor a stratili ho hneď, ako sadli do auta.“