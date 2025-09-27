Dva páry si pomýlili huby, skončili v nemocnici! Otrava môže prísť aj po 24 hodinách, týmto MÝTOM neverte

BRATISLAVA - Chutné hríby, bedle či rýdziky lákajú mnohých ľudí do lesa. Pri zbere jedlých húb je však dôležité poznať aj jedovaté druhy. Záchranári varujú, že príznaky otravy hubami môžu byť rôzne a v najvážnejších prípadoch až život ohrozujúce. Netreba veriť ani mýtom, že po tepelnom spracovaní alebo zamrazení sa jed z húb vytratí. Informuje o tom Alexandra Gállová zo záchrannej zdravotnej služby ZaMED.
Dva manželské páry si pri zbere húb pomýlili bedľu so smrteľne jedovatou muchotrávkou a skončili v nemocnici v Partizánskom, informujú tvnoviny.sk. Všetkých štyroch museli hospitalizovať, pričom dvoch museli vo vážnejšom stave previezť do Banskej Bystrice.
Otrava sa môžu prejaviť až po 24 hodinách
Kým príznaky otravy sa pri menej nebezpečných hubách objavia zväčša do dvoch hodín po ich zjedení, otrávenie najjedovatejšími druhmi prichádza pomalšie. „Symptómy otravy pri najnebezpečnejších hubách, ako sú muchotrávka zelená, muchotrávka biela alebo vláknice, sa prejavujú šesť až 24 hodín po konzumácii. Neskorý nástup príznakov je varovný znak závažnej a život ohrozujúcej otravy,“ upozorňuje Diana Mikešová, hlavná záchranárka záchrannej zdravotnej služby ZaMED.
Typickými príznakmi otravy hubami sú nevoľnosť, zvracanie, bolesti brucha a hnačka, často vodnatá až krvavá. S otravou vláknicami je spojené aj potenie, slzenie, zúžené zrenice a spomalený pulz. Vyskytnúť sa môžu aj neurologické ťažkosti ako závraty, halucinácie, poruchy videnia či kŕče. „Najdôležitejšie je nepodceniť ani slabé príznaky. Ak sa objavia do 24 hodín od konzumácie húb, pacient musí byť vyšetrený v nemocnici,“ objasňuje záchranárka.
Odložte zvyšky jedla aj zvratky
Pri ťažkej otrave, napríklad muchotrávkou zelenou, sa po úvodnom zlepšení tráviacich ťažkostí môže objaviť ďalšia, oveľa vážnejšia fáza. „Nastať môže poškodenie pečene a obličiek, ktoré sa prejavia žltačkou, krvácaním a zlyhaním orgánov,“ hovorí Diana Mikešová a dopĺňa, že pri podozrení na otravu hubami je potrebné okamžite zavolať na linku 155.
Do príchodu záchranky poskytnite postihnutej osobe prvú pomoc. Ak je človek pri vedomí, udržiavajte ho v hydratovanom stave – podávajte mu malé množstvo vody alebo nesladeného čaju. „V prípade, že pacient zvracia, je nutné uchovať zvyšky jedla a dokonca aj samotné zvratky, pretože pomôžu pri následnom určení druhu skonzumovanej jedovatej huby,“ vysvetľuje záchranárka.
Jed len tak nezmizne
Pri podozrení na otravu hubami nikdy nepodávajte postihnutej osobe alkohol ani mlieko – urýchľujú vstrebávanie toxínov a telu môžu ešte viac uškodiť.
Neverte ani mýtom, že po tepelnom spracovaní alebo zamrazení sa jed z húb vytratí. „Muchotrávka zelená a biela sú extrémne stabilné, odolné voči varu, sušeniu aj mrazeniu. Pri ďalších druhoch jedovatých húb sa toxíny môžu čiastočne rozložiť alebo teplom pozmeniť, ale stále vedia spôsobiť vážnu otravu,“ varuje Diana Mikešová.
Ako zbierať huby?
Záchranári pripomínajú, že z lesa by ste si mali priniesť len tie druhy húb, ktoré dobre poznáte. Neskúsení hubári si môžu pomýliť chutnú bedľu vysokú s jedovatými druhmi bedlí, prípadne nebezpečnú muchotrávku zelenú s jedlými hubami, ako sú pečiarka poľná a plávka trávovozelená.
„Nezbierajte mladé, zaparené alebo príliš staré huby. Nedajte sa zmiasť ani ľudovými radami, napríklad, že jedovatá huba sčernie po kontakte so striebrom – nie je to tak,“ hovorí záchranárka Diana Mikešová. Huby vždy dôkladne tepelne upravte. Čerstvé ich skladujte iba krátky čas, pretože sa rýchlo kazia. Jesť by ich vôbec nemali malé deti, tehotné a dojčiace ženy, ale ani ľudia s ochorením pečene a obličiek.