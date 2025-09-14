Nočná mora u zubára! Lekári si nevšimli roky rastúce cysty v čeľusti, Brit dostal astronomické odškodné

HAMPSHIRE - Päťdesiattriročný Steven Rahman z anglického St Ives má za sebou desivú skúsenosť so zubnou starostlivosťou. Zubári mu totiž roky prehliadali cysty v čeľusti, ktoré spôsobili opuchy, operácie a trvalé bolesti. Po mimosúdnom vyrovnaní síce získal slušné odškodné, ale následky na zdraví aj psychike mu zostali.
Brit Steven Rahman navštevoval tú istú londýnsku zubnú kliniku viac ako 15 rokov. Jeho problémy sa začali, keď si všimol citlivosť v čeľusti, no uisťovali ho, že je všetko v poriadku. Napriek tomu, že si každých šesť mesiacov platil súkromné prehliadky, nikto zo zubárov nič nezistil. Až po zmene kliniky mu nové röntgeny odhalili šokujúce zistenie: v čeľusti mu dlhé roky rástli dve cysty.
Steven musel podstúpiť zložitú nemocničnú operáciu, pri ktorej mu na niekoľko týždňov zašili do čeľuste plastovú trubičku na odvodnenie jednej z cýst. „Celá tvár a čeľusť mi opuchli, bol som v hrozných bolestiach a nepohodlí. Nemohol som jesť tuhú stravu celé týždne, veľmi som schudol. Ústa som mal neustále plné krvi, musel som ich pravidelne vyplachovať a poriadne som nevedel otvoriť čeľusť,“ spomína si.
Ani po zotavení nebol koniec trápenia
Steven totiž prišiel o citlivosť v častiach čeľuste, brady a pier. Má problém úplne otvoriť ústa a trápi ho bolestivé „kliknutie“ v ušiach. Niekoľko zubov si vyžadovalo endodontické ošetrenie po tom, čo cysty poškodili ich korene, čo ešte viac predĺžilo bolestivé obdobie. Jednoduché činnosti ako jedenie, rozprávanie či spoločenský život sa pre neho stali stresujúce a vyčerpávajúce. „Nemohol som vychádzať z domu a nemohol som pracovať,“ povedal IT špecialista pre portál Need To Know. Steven sa obrátil na právnikov z Dental Law Partnership, ktorí zistili, že cysty mohli byť liečené oveľa skôr, keby boli správne diagnostikované už v roku 2007.
Dostal štedré odškodné
V apríli 2025 mu preto bolo priznané odškodné 30 000 libier (34 712,55 eur) v mimosúdnom vyrovnaní. Zubár, ktorý ho ošetroval, odmietol prevziať zodpovednosť. Steven však hovorí: „Celá skúsenosť bola neskutočne stresujúca. Stále mám občasné bolesti čeľuste a nemôžem ju poriadne otvoriť. Nedokážem jesť normálne jedlo, lebo mám pocit, že by sa mi mohla čeľusť vykĺbiť, takže si musím všetko krájať na malé kúsky. Neznášam, keď sa niekto približuje k mojej hlave alebo čeľusti, lebo mám pocit, že je krehká a bojím sa, že mi do nej niekto narazí. Minulý rok som mal infekciu v blízkosti troch zubov, na ktorých boli vykonané endodoncie, a obávam sa, že ich budem musieť v budúcnosti vytrhnúť. Našťastie sa to zatiaľ upokojilo, ale som stále vystrašený a mám úzkosť z ďalších zákrokov alebo z toho, že mi zuby jednoducho povolia a vypadnú. Ako pacient, ktorý si viac ako 20 rokov platil pravidelné kontroly, aby sa predišlo problémom so zubami, som dôveroval odborníkom. Som sklamaný a nechápem, ako si mohli nevšimnúť, že sa mi cysty vyvíjajú celé tie roky.“