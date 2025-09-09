Poburujúce VIDEO zo safari: Španielsky turista nalieval slonovi pivo, ešte sa tým pochválil na sociálnej sieti!

NAUROBI - Video zo safari v Keni vyvolalo vlnu pobúrenia. Španielsky turista tam nalial pivo do slonieho chobota a zdieľal zábery na sociálnej sieti. Ochranári hovoria o nebezpečnom a úplne neprípustnom správaní, ktoré ohrozuje zvieratá aj dlhoročné úsilie krajiny o ochranu prírody.
Incident sa stal v Ol Jogi Conservancy v okrese Laikipia, informuje na svojom webe New York Post. Muž, vystupujúci na Instagrame ako @skydive_kenya, vypil časť piva značky Tusker a zvyšok nalial do chobota slona Bupu – známeho s poškodenými klami, ktorý bol zachránený ešte v roku 1989 počas masového vybíjania slonov v Zimbabwe. Video už bolo odstránené, no stihlo vyvolať ostrú reakciu verejnosti aj samotnej rezervácie. „Toto sa nikdy nemalo stať. Sme ochranárska organizácia a nemôžeme dovoliť takéto správanie,“ uviedol pracovník rezervácie menom Frank.
Ol Jogi Conservancy označilo konanie turistu za „neprijateľné, nebezpečné a úplne v rozpore s našimi hodnotami“. Podobné prehrešky muž spáchal aj v ďalších rezerváciách. Na videách je vidieť, ako kŕmi nosorožce či slony mrkvou, pričom všetko sprevádzal sloganom: „We are on beer time.“ Dylan Habil z Ol Pejeta Conservancy reagoval jasne: „Porušil naše pravidlá. Nesmie sa dotýkať nosorožcov. Nie sú to domáce zvieratá.“
Odborníci len krútia hlavou
Biologička a ochrankyňa slonov dr. Winnie Kiiruová varovala, že takéto správanie nielen ohrozuje zvieratá, ale aj vytvára mylný obraz o ich prirodzenom správaní. „Asi 95 % slonov v Keni žije vo voľnej prírode. Je neprípustné, aby sociálne siete šírili dojem, že sa k nim možno priblížiť a kŕmiť ich,“ zdôraznila. Podľa odborníkov neexistuje žiaden dôkaz, že by slony vedeli bezpečne konzumovať alkohol. Naopak, takéto zásahy môžu vážne narušiť ich trávenie, správanie a zdravie.
Na sociálnych sieťach sa objavili stovky reakcií – od výziev na celoživotný zákaz vstupu do rezervácií až po návrhy na trestné stíhanie. „Ľudia by mali byť zavretí v klietkach, aby sa zvieratá mohli voľne pohybovať,“ napísal jeden z komentujúcich. Odborníci zároveň upozorňujú, že podobné incidenty sú nebezpečné aj pre samotných turistov. Podľa nedávnej štúdie sú prípady so slonmi piatou najčastejšou príčinou smrteľných „selfie“. Len nedávno bol turista v Indii vážne zranený, keď sa snažil odfotiť so slonom, ktorý ho následne pošliapal.