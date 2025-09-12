Populárne rastliny sú veľmi nebezpečné: Hrozia vážne problémy pre mačky a psy! Na aké druhy si dať pozor?

USA - Krásne rastliny na Instagrame môžu byť vo vašej obývačke nebezpečné. Odborníci upozorňujú, že obľúbené druhy ako Aloe vera, Agáve či Svokrine jazyky môžu mačkám a psom spôsobiť vážne zdravotné problémy. Pozrite sa, ktorým rastlinám sa radšej vyhnúť, ak chcete doma mať nielen štýl, ale aj bezpečie.
Nie všetko, čo je krásne na Instagrame, je aj bezpečné. Viaceré obľúbené izbové rastliny, ktoré kraľujú sociálnym sieťam, môžu byť pre mačky a psy vysoko toxické. Odborníci varujú, že Aloe vera, Agáve či Svokrine jazyky môžu vyvolať vážne zdravotné problémy, informuje Mirror. Zistite, ktorým rastlinám sa radšej vyhnúť, ak chcete mať doma nielen štýl, ale aj bezpečie.
Najpopulárnejšie sú najnebezpečnejšie
Väčšina z nás si pri kúpe izbových rastlín vyberá tie najkrajšie – alebo také, ktoré sa hodia k farbám miestnosti. Nová štúdia populárnej stránky zameranej na bytový dizajn ukázala, že viaceré z najviac „instagramových“ rastlín sú vysoko toxické pre mačky a psy – spôsobujú príznaky ako slinenie, vracanie, trasenie alebo depresiu. Značka analyzovala najtrendovejšie druhy propagované na Instagrame podľa vedeckých aj bežných názvov a porovnala počet hashtagov s údajmi o toxicite pre zvieratá.
Výsledky ukázali zaujímavý kontrast medzi vizuálnou príťažlivosťou a skrytým nebezpečenstvom. „Zariaďovanie a dekorovanie domácnosti je veľmi osobná záležitosť, v ktorej sa odráža náš životný štýl a záujmy,“ povedal Tony Gilbert z RiversWallArt.com. „Tieto zistenia ukazujú, ktoré rastliny sú podľa používateľov sociálnych sietí najatraktívnejšie a zároveň môžu poslúžiť ako inšpirácia pri zariaďovaní priestoru.“
Virálne, no zároveň najviac toxické
Na vrchole zoznamu sa nachádza Aloe vera (Aloe barbadensis miller), s viac než 5,1 miliónmi príspevkov na Instagrame. Je známa svojím liečivým gélom, no ak ju váš domáci miláčik zje, môže spôsobiť vracanie, hnačku, trasenie a extrémnu únavu. Na druhom mieste je Agáve (Agave americana), ktorá má vyše 2,4 milióna príspevkov. Aj táto rastlina je toxická pre zvieratá. Po požití môže dôjsť k podráždeniu úst, slineniu a žalúdočným problémom.
Niektoré obľúbené rastliny sú bezpečné
Tretia najpopulárnejšia rastlina, Haworthia (Haworthiopsis attenuata), je prvou na zozname, ktorá je považovaná za bezpečnú. Ide teda o dobrú voľbu pre domácnosti s domácimi miláčikmi. Medzi ďalšie relatívne bezpečné možnosti patrí rozchodník (Sedum), ktorý môže vo väčšom množstve spôsobiť mierne zažívacie ťažkosti, a ježkový kaktus (Mammillaria), ktorý síce nie je toxický, ale jeho tŕne môžu spôsobiť poranenie pri žuvaní alebo šliapnutí. Na konci prvej desiatky sa nachádza vianočný kaktus (Schlumbergera bridgesii). Je to ďalšia bezpečná možnosť, ktorá však pri nadmernej konzumácii môže tiež spôsobiť tráviace ťažkosti.
Pozor na trendové rastliny
Zoznam esteticky príťažlivých, no nebezpečných rastlín pokračuje. Populárne svokrine jazyky (Dracaena trifasciata), známe svojimi čistiacimi schopnosťami a nenáročnou starostlivosťou, sú toxické pre mačky aj psy. Vedľajšie účinky zahŕňajú nevoľnosť, vracanie, slinenie a ospalosť. String of Pearls (Curio rowleyanus), obľúbený previsnutý sukulent s viac ako 233 000 hashtagmi, môže spôsobiť hnačku, vracanie, podráždenie pokožky a slinenie a preto by mala byť uchovávaná mimo dosahu zvierat. Ihneď za ňou nasleduje nefritu (Crassula ovata), ktorá už v malých množstvách môže vyvolať vracanie, depresiu a stratu koordinácie.
„Ak máte doma psa alebo mačkou, siahnite radšej po rastlinách, ktoré sú pre zvieratá bezpečné alebo si namiesto živých rastlín vyberte dekorácie s rastlinným motívom. Tak získate krásny zelený vzhľad bez rizika pre vášho štvornohého priateľa,“ radí Tony.