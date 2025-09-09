Zlozvyk ho takmer zabil: Muž skončil na sále, lekári z nálezu v bruchu onemeli

RIJÁD - Myslel si, že ho skolilo pokazené mäso, no realita bola omnoho desivejšia. Mladý muž zo Saudskej Arábie skončil na pohotovosti so silnými bolesťami brucha. Lekári zostali v šoku, keď počas vyšetrenia odhalili nečakaného vinníka – predmet, ktorý mu prerazil črevo a mohol ho stáť život.
Muž zo saudskej Arábie, ktorý vyhľadal lekársku pohotovosť, sa sťažoval na silnú bolesť v podbrušku. Zhoršila sa mu vraj po večeri, keď skonzumoval kuracie mäso. Lekári boli bezradní, až kým CT vyšetrenie neodhalilo malú „štruktúru“ s dĺžkou 3,7 cm, ktorú považovali za náhodne prehltnutú kosť z kurčaťa. Nariadili preto urgentnú laparoskopiu.
Lekári pri operácii onemeli
Napokon zistili, že nešlo o kosť, ale drevené špáradlo, ktoré pacientovi prerazilo črevo, uviedol portál Need To Know. Lekári ho odstránili a všimli si, že poranená oblasť sa už sama uzavrela. Preto na miesto zákroku naniesli iba chirurgickú penu (sterilná špongia na zastavenie krvácania). Celé okolie ešte skontrolovali, ale špáradlo našťastie nespôsobilo ďalšie poškodenia.
Keď pacientovi oznámili výsledky, spomenul si, že deň pred objavením sa príznakov, zaspal so špáradlom v ústach. Z nemocnice ho prepustili tri dni po operácii v stabilizovanom stave. Z doteraz evidovaných 136 prípadov, kedy ľudia prehltli špáradlo vyplýva, že takmer pre desať percent pacientov skončila táto „nehoda“ úmrtím.