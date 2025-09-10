Alergia na pohlavný styk? Nie je to mýtus, ale REALITA! Odborník prezradil varovné príznaky

LONDÝN - Môže sa zdať neuveriteľné, no odborníci potvrdzujú, že intímny kontakt môže u niektorých ľudí vyvolať skutočnú alergickú reakciu. Nejde len o jemné podráždenie – telo môže reagovať rôznymi symptómami, od svrbenia a opuchov až po vážnejšie problémy. Pozrite sa, aké signály by ste rozhodne nemali ignorovať.
Možno ste o tom nikdy nepočuli, ale niektorí ľudia môžu na intímny kontakt reagovať alergicky, informuje na svojom webe UNILAD. Ide o veľmi neobvyklý jav, no odborníci potvrdzujú, že takéto prípady existujú a najčastejšie súvisia so semenom partnera.
Reakcia nie je univerzálna
Podľa alergológa Daniela Mora, MD, sa alergické reakcie nevzťahujú na samotné spermie, ale na bielkoviny prítomné v tekutine. „Niekedy môže reakciu spôsobiť aj stopa potravy alebo liekov, ktoré sa do semena dostali a na ktoré je osoba citlivá,“ vysvetľuje Mora. Zaujímavosťou je, že reakcia nie je univerzálna. „Ak ste alergickí na semeno jedného partnera, neznamená to, že budete reagovať rovnako pri každom inom,“ dodáva odborník.
Príznaky sa môžu prejaviť rôzne – od svrbenia či opuchov až po závažnejšie reakcie, ktoré si vyžadujú lekársku pomoc. Odborníci preto odporúčajú venovať pozornosť signálom tela a nepodceňovať ich. Hoci ide o vzácny problém, ukazuje, že alergie dokážu zasiahnuť aj tie najintímnejšie oblasti života a dokážu ovplyvniť každodenné situácie, o ktorých by sme to ani nepovedali.