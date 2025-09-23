Dráma na palube Ryanairu: Lietadlo vletelo do turbulencií! Člena posádky vymrštilo do stropu

PALMA - Počas letu Ryanairu z Vitorie na Palmu de Malorka náhle prepukli silné turbulencie. Na palube bolo 180 cestujúcich, niekoľko členov posádky utrpelo zranenia — jedného vymrštilo do stropu, druhého zasiahlo jedlo-vozíkmi. Zranení boli ošetrovaní po pristátí na Son Sant Joan.
Panika nad oblakmi
Let spoločnosti Ryanair, ktorý viedol z Vitorie v severnom Španielsku na Palmu de Malorka, sa v pondelok ráno ocitol v silných turbulenciách. Podľa správy denníka Mirror bolo na palube približne 180 pasažierov. V čase, keď sa náhle zhoršilo počasie, sa časť personálu nachádzala mimo svojich sedadiel — výsledkom boli vážnejšie aj drobné poranenia, píše Mirror.
Posádku vymrštilo do stropu, iného zrazili vozíky
Dve členky posádky, ktoré sa nestihli včas pripútať, utrpeli ťažké zranenia. Jeden člen personálu bol podľa svedkov vymrštený tak silno, že narazil hlavou do stropu kabíny; ďalší sa zranil pri zásahu vozíkom s občerstvením, ktorý sa rútil uličkou. Ďalší členovia posádky utrpeli menšie poranenia pri státí v zadnej časti kabíny. Po pristátí na letisku Son Sant Joan už čakali záchranári a sanitky, ktoré zranených ošetrili.
Počasie ako pravdepodobná príčina
Turbulencie podľa dostupných správ súviseli so zhoršeným počasím nad ostrovom — v noci pred incidentom výrazné lejaky a búrky spôsobili meškania niekoľkých letov. Meteorologické podmienky zrejme vyvolali náhle zmeny prúdenia vzduchu, ktoré sú pre pasažierov aj personál najnebezpečnejšie, ak nie sú pripútaní.
Ako sa chrániť pri turbulenciách
"Chceme cestujúcich upokojiť: k výrazným turbulenciám dochádza skôr výnimočne. Ak sú však ľudia pripútaní a dodržujú pokyny posádky, urobia pre svoju bezpečnosť maximum. Nepripútaní sa môžu pri nárazoch udrieť alebo byť zasiahnutí zariadením — od drobných až po vážnejšie zranenia, podľa intenzity otrasov. Niektorí môžu cítiť nevoľnosť zo zmeny polohy lietadla," povedala pre CNN Prima NEWS Kateřina Pavlíková z cestovnej kancelárie Čedok. Pavlíková zároveň pripomenula, že trup lietadla je konštruovaný tak, aby turbulencie znášal, najväčšie riziko hrozí nepripútaným osobám a voľne sa pohybujúcemu vybaveniu v kabíne.
Letecké spoločnosti preto apelujú: pás majte zapnutý počas celého letu, a to aj keď signál na pásoch nesvieti; príkaz riadiť sa pokynmi posádky platí aj počas pristátia, kým lietadlo úplne nezastaví.