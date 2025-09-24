Tri metre od katastrofy: Dopravné lietadlá sa tesne vyhli zrážke! Desivé svedectvá cestujúcich

NICE - Počas silného dažďa v Nice Nouvelair A320 omylom vletel na dráhu, kde čakal EasyJet A320 pripravený na štart. Podľa svedkov ich delila vzdialenosť len približne troch metrov.
Extrémna blízkosť na ranveji
V nedeľu večer sa na letisku Côte d’Azur v Nice ocitla letová prevádzka v kritickej situácii. Kým jeden Airbus spoločnosti EasyJet stál pripravený na štart, z tmy sa náhle objavilo iné dopravné lietadlo — stroj tuniských aeroliniek Nouvelair, ktorý mal pristáť. Podľa správy Daily Mail sa zábery a výpovede posádok zhodujú v tom, že k tragédii bolo veľmi blízko.
Daždivé počasie a popletené dráhy
Silný dážď a znížená viditeľnosť podľa dostupných informácií mohli u pilotov pristávajúceho stroja viesť k zámene dráh. Piloti Nouvelairu sa zrejme na poslednú chvíľu pokúsili korigovať svoj manéver — obidve lietadlá sa podľa očitých svedkov a výpovedí pilotov minuli v odhade iba niekoľkých metrov, niektoré informácie hovoria o vzdialenosti približne troch metrov.
Cestujúci v šoku, EasyJet let zrušený
„Práve sme sa mali každú chvíľu vzlietnuť, keď sme zrazu zblízka počuli obrovský hukot motorov,“ povedal 29-ročný pasažier Érard, ktorý opisoval momenty paniky na palube EasyJetu. Kapitán vyzeral otrasene a posádka sa rozhodla pokračovanie letu zrušiť.
Uzemnené lietadlá a vyšetrovanie BEA
Bezprostredne po incidente obe A320 zostali uzemnené. Francúzsky Úrad pre vyšetrenie a analýzu bezpečnosti civilného letectva (BEA) kvalifikoval udalosť ako „vážny incident“ a potvrdil, že ide o jednu z najtesnejších potenciálnych kolízií v Európe za posledné roky. Vyšetrovateľské tímy už pracujú s údajmi z čiernych skriniek a ďalšími záznamami, aby presne rekonštruovali priebeh udalosti a určili, kde nastala chyba.
Čo môže spôsobiť takúto blízkosť
V hustom daždi a pri obmedzenej viditeľnosti sa zvyšuje riziko omylov pri navigácii na pristávacích a štartovacích dráhach — najmä ak sú v prevádzke paralelné alebo priľahlé dráhy. Kľúčom k objasneniu bude záznam z palubných prístrojov aj komunikácia medzi posádkami a riadením letovej prevádzky. Práve tie ukážu, či išlo o pilotovu chybu, chybné pochopenie pokynov, alebo technický problém.