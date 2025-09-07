Lekári dvíhajú varovný prst: Nepodceňujte ranný dych! Môže ísť o signál vážnej choroby

LONDÝN - Hoci je nepríjemný ranný dych niečo, s čím sa stretáva každý, odborníci upozorňujú, že vždy nejde len o bežný jav, ktorý sa vyskytuje po nočnom spánku. Podľa zubára môže pretrvávajúci zápach z úst naznačovať ochorenie ďasien, infekciu hrdla, reflux, či dokonca cukrovku, problémy s obličkami alebo pečeňou.
Ranný dych môže mať viacero rôznych príčin, informuje na svojom webe UNILAD. Objavuje sa prakticky u každého. Je však vždy neškodný, alebo môže niekedy signalizovať aj vážnejší zdravotný problém? Zubár Dr. Ali z kliniky Emerdency vysvetľuje, že pretrvávajúci alebo nezvyčajne silný ranný zápach z úst niekedy poukazuje na viacero ochorení.
Ochorenie ďasien
„Ochorenie ďasien patrí medzi najčastejšie a najdôležitejšie príčiny pretrvávajúceho nepríjemného ranného dychu. Baktérie spojené so sírnymi plynmi spôsobujú aj zápal a poškodenie tkanív parodontu,“ vysvetlil Dr. Ali. „Laboratórne štúdie uvádzajú, že metylmerkaptán môže narúšať metabolizmus kolagénu v bunkách ďasien, čo vedie k ich ústupu, zápalu a strate kostí. Keďže skoré štádium ochorenia niekedy postupuje bez zjavných príznakov, pretrvávajúci zápach z úst môže byť prvým varovným signálom.“
Sucho v ústach
Ak už trpíte suchom v ústach, ranný dych sa môže ešte zhoršiť. Dôvod spočíva v tom, že sliny obmedzujú množstvo škodlivých baktérií v ústach. Sucho v ústach môže mať viacero príčin, napríklad užívanie niektorých liekov na vysoký tlak, antidepresív alebo antihistaminík. „Keď ochrana slinami klesá, baktérie sa rýchlejšie množia, hromadia sa sírne zlúčeniny a zápach môže pretrvávať aj po umytí zubov,“ vysvetlil Dr. Ali.
Infekcie dutín a hrdla
Ranný dych môže zhoršovať aj infekcia dutín pokrývajúca zadnú časť jazyka a hrdla hlienom, ktorý mení baktérie na zapáchajúce plyny. „Pretrvávajúca angína môže mať podobný účinok, najmä ak sa tvoria krčné kamene. Tieto vápenaté usadeniny uvoľňujú koncentrované sírne zlúčeniny, na ktoré nemusí pomôcť ústna voda, pretože zdroj zápachu sa nachádza hlbšie v hrdle,“ upozornil Dr. Ali.
Reflux kyseliny
„Gastroezofageálny reflux je ďalším možným faktorom. Počas noci sa žalúdočná kyselina a čiastočne natrávená potrava môžu dostať späť do pažeráka a niekedy až do úst,“ poznamenal odborník. „To spôsobuje kyslý zápach, ktorý pretrváva aj po umytí zubov, pretože zdrojom nie sú ústa, ale tráviaci trakt. Dlhodobé pôsobenie kyseliny dráždi jemné tkanivá, preto je dôležité konzultovať akékoľvek zmeny dychu, ktoré by mohli súvisieť s refluxom s lekárom alebo zubárom.“
Systémové ochorenia
Dr. Ali vysvetľuje, že v niektorých prípadoch môže byť nepríjemný ranný dych spôsobený aj celkovým ochorením organizmu. „Zle kontrolovaná cukrovka môže zvýšiť hladiny ketónov, čo spôsobuje acetónový alebo ovocný zápach z úst,“ uviedol. „Pri ochorení obličiek sa môže v tele hromadiť močovina, ktorá sa rozkladá na amoniak a vytvára silný zápach. Pokročilé ochorenie pečene môže zvyšovať hladinu sírnych zlúčenín v krvi, čo spôsobuje sladkastý, zatuchnutý zápach známy ako foetor hepaticus. Tieto zmeny dychu sa môžu objaviť už v raných štádiách cukrovky, niekedy ešte pred inými príznakmi.“