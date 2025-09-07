Koniec zlatej éry? Influenceri dnes žiaria, no pozrite sa, čo sa z nich stane v budúcnosti: HRÔZOSTRAŠNÁ predstava

NEW YORK - Žiadny Instagram filter ich už nezachráni. Influenceri síce pôsobia na sociálnych sieťach dokonale a okúzľujúco, no čas ich „žiaru“ nezachová. Odborníci vytvorili groteskný digitálny model, ktorý ukazuje, ako môžu vyzerať v roku 2050 – so škvrnitou pokožkou, zhrbeným chrbtom a chronickými bolesťami krku.
Hoci kariéra influencera môže pôsobiť lákavo a okázalo, odborníci z portálu Casino.org varujú, že životný štýl spojený s neustálym sledovaním trendov a tvorbou obsahu môže zanechať výrazné stopy na tele aj mysli. Ich digitálny model Ava ukazuje, ako môže vzhľad influencerov vyzerať v roku 2050 – so škvrnitou pokožkou, zhrbeným chrbtom, deformovanou tvárou a chronickými bolesťami krku, informuje New York Post.
„Neustále sledovanie algoritmov, tlak beauty štandardov a nonstop tvorba obsahu môže mať viditeľný dopad na telo aj myseľ,“ vysvetľujú odborníci. Ava je digitálnou vizualizáciou dôsledkov rokov strávených pod neustálym dohľadom kamier a obrazoviek, podobne ako moderná verzia klasickej gotickej poviedky Oscara Wildea Portrét Doriana Graya. „Od nekonečných brandových ciest po každodenné fotenia a vrstvenie filtrov – jej životný štýl zanechal výrazné stopy,“ upozorňujú odborníci. Ava zobrazuje súhrn návykov influencerov podložený lekárskym výskumom.
Neprirodzené držanie krku
Sedavý životný štýl plný obrazoviek, pózovanie pod kruhovými svetlami a hodiny strávené na smartfóne sa im doslova vypomstia. Ava má zaokrúhlené ramená, predklonenú hlavu a chronické bolesti krku – tzv. „tech neck“. Odborníci upozorňujú, že časté používanie smartfónu môže viesť k neprirodzenému držaniu krku a muskuloskeletálnym poruchám. Tento problém je obzvlášť závažný, keďže influenceri pracujú aj 90 hodín týždenne, veľkú časť času pri tom trávia na obrazovkách. Podobne ako vo sci-fi thrilleri The Substance, honba za estetickou dokonalosťou môže paradoxne viesť k vizuálnym deformáciám.
Špicatá brada, napuchnuté líca a umelá textúra pokožky
Ava trpí aj podráždenou a zápalovou pokožkou v dôsledku denného vrstvenia make-upu, častých zmien kozmetických produktov a neustálej aplikácie. Dlhodobé vystavenie LED svetlám a obrazovkám urýchľuje pigmentačné zmeny, tvorbu jemných vrások a chronické zápaly, stav známy ako „digitálne starnutie“. Hodiny strávené úpravou obsahu a livestreamovaním tiež zaťažujú oči – syndróm digitálneho namáhania zraku sa prejavuje začervenaním, suchosťou, rozmazaným videním a tmavými kruhmi pod očami. Odborníci odporúčajú pravidlo 20-20-20: každých 20 minút pozerania do obrazovky sa pozrieť na predmet vzdialený 6 metrov na 20 sekúnd.
Neustále kontrolovanie obsahu a interakcia s fanúšikmi môže viesť k nedostatku spánku, tzv. „influencer-insomnia“, kvôli modrému svetlu a zvýšenej hladine adrenalínu. Ava má aj deformovanú tvár po rokoch používania výplní – napuchnuté líca, špicatú bradu a umelú textúru pokožky, inšpirovanú trendmi ako Snapchat Dysmorphia či Pillow Face Syndrome.
Starostlivosť o vlasy cez predlžovanie a styling paradoxne môže viesť k rednutiu vlasov a trvalej strate, tzv. trakcijnej alopécii, varuje dermatologička Aamna Adel. „Ava nie je len konceptuálny obraz – je odrazom dlhodobých dôsledkov týchto návykov,“ upozorňujú odborníci z Casino.org. „Poučenie je jednoduché: stanovte si hranice, balansujte ambície a nezabúdajte, že zdravie a pohoda pretrvajú nad trendami.“
