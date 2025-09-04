Štvrtok4. september 2025, meniny má Rozália, zajtra Regína

Po tomto VIDEU už do mora nevkročíte! Takto skončí človek pri stretnutí s gigantickou príšerou

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Oceány a moria sú fascinujúce a lákavé, no skrývajú aj nebezpečenstvá. Pre človeka nie sú hrozbou len silné vlny, prudké prúdy alebo búrky na otvorenom mori. Riziko predstavujú aj tvory pod hladinou. Väčšina z nás si pri pomyslení na moria spomenie na žraloky alebo medúzy, no často zabúdame na majestátnu príšeru, ktorá môže človeka ohroziť – aj keď to nie je jej zámer.

Veľryby sa ľuďmi neživia – ich jedálny lístok tvorí plankton a drobné ryby. Napriek tomu, že ich korisť je miniatúrna, tieto obrovské tvory preplávajú hodiny s otvorenými ústami, zachytávajúc všetko, čo sa dá. Keby ste sa v takej chvíli náhodou priblížili príliš blízko, mohlo by vás voda a s ňou aj veľryba vtiahnuť dovnútra. Predstava, že sa ocitnete v žalúdku tohto morského obra, pripomína hororový film.

Po vstupe do žalúdka by ste sa ocitli v prostredí plnom tráviacich enzýmov a kyselín, ktoré by začali pôsobiť na telo, informuje UNILAD. Aj keby ste sa im vyhli, hrozil by nedostatok kyslíka – uzavretý priestor by spôsobil dusenie a šance na prežitie by boli len krátke minúty.

Pre nás najhoršia mora, Michael Packard to už zažil

V roku 2021 zažil tento nočný mor americký potápač Michael Packard pri pobreží Provincetownu. Počas lovu langúst pocítil náhly tlak a všetko okolo neho sa zatemnilo – ocitol sa v tlame veľryby. Na chvíľu bol presvedčený, že zomiera. Našťastie ho obrovský tvor po niekoľkých sekundách vypľul. Potápač utrpel zranenia, no prežil, čo sám označil za zázrak.

Odborníci upozorňujú, že takéto prípady sú mimoriadne zriedkavé. Veľryby nemajú záujem loviť ľudí a väčšinou si ich ani nevšímajú. Oceán však zostáva nevyspytateľný – a môže skrývať situácie, ktoré vyzerajú neuveriteľne, kým ich nezažijete na vlastnej koži.

