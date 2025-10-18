Virálny TREND pobláznil sociálne siete! Lekárnička varuje: Je to NEZMYSEL a môže byť nebezpečný

BRATISLAVA - Na sociálnych sieťach sa vo veľkom šíria videá, ktoré tvrdia, že "stačí trocha jedlej sódy do vody a odkyslíte si telo". Znie to jednoducho, lacno, prirodzene – takmer ako kúzlo. Má to však jeden háčik. Je to nezmysel. A navyše potenciálne nebezpečný. Upozorňuje na to lekárnička Zdenka Morvai, špecialistka na zdravie mamičiek a detí.
Lekárnička v tejto súvislosti uvádza, že jedlá sóda, teda hydrogénuhličitan sodný, sa v lekárňach naozaj používa – napríklad v tabletách proti páleniu záhy. "No vždy krátkodobo a s rozvahou. Ak ju niekto začne denne piť 'na zdravie', mal by skôr zamieriť k lekárovi než na TikTok a Instagram. Tvrdenie o 'odkyslení organizmu' nemá žiadny vedecký základ. Ľudské telo má presne nastavené hodnoty pH v rôznych orgánoch," približuje Morvai. Dodáva, že žalúdok musí byť kyslý – bez toho nedokáže tráviť potravu ani chrániť telo pred baktériami. Ďalej poukazuje na to, že tenké črevo je zásadité, moč, naopak, kyslá.
"A čo je najdôležitejšie – telo si pH reguluje samo, pomocou prepracovaných biologických mechanizmov. Keď do toho zasahujeme pravidelným pitím sódy, môžeme si narušiť rovnováhu, preťažiť obličky a zvýšiť krvný tlak – pretože sóda je stále sodná zlúčenina," upozorňuje lekárnička s tým, že síce telo môže následne meniť napríklad pH moču, ale to nie je znak zdravia - to je varovanie.
Ľuďom odporúča predtým, ako sa nechajú strhnúť ďalším virálnym "trikom" od neodbornej verejnosti, položiť si otázku, či to naozaj patrí do ľudského tela, ak to neodporúča lekár alebo lekárnik.