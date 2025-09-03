Dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Turistka oslepla po jedinom drinku! Teraz varuje ostatných

OTTAWA - Kanadská turistka Ashley Kingová varuje cestovateľov po tom, čo počas dovolenky na Bali prišla o zrak. Na sociálnej sieti TikTok zverejnila video, v ktorom tvrdí, že jej kokteil obsahoval metanol – vysoko toxickú látku, ktorá sa používa v priemysle, napríklad v benzíne, nemrznúcej zmesi či riedidlách.
„Stačí 30 mililitrov, teda jeden panák, aby vás zabil. A polovica tejto dávky môže spôsobiť slepotu či vážne poškodenie orgánov,“ hovorí Kingová, ktorá dnes vystupuje ako herečka, spisovateľka a aktivistka.
Alkohol s jedovatou prímesou
Podľa Medzinárodného inštitútu pre metanol sa v rozvojových krajinách často stáva, že predajcovia pridávajú metanol do alkoholu, aby zväčšili objem tekutiny. Následne sa takto falšované nápoje dostávajú späť do reštaurácií, barov a hotelov. Najväčším rizikom je, že metanol nie je možné rozoznať podľa chuti ani vône, informuje Fox News. Symptómy otravy sa môžu objaviť krátko po konzumácii: bolesti hlavy, rozmazané videnie, nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, poruchy koordinácie či znížená úroveň vedomia.
Tragické prípady po celom svete
Kingová pripomenula, že tento rok v Laose zomrel americký turista po podozrení na otravu metanolom. V Iráne si v roku 2023 vyžiadal falšovaný alkohol najmenej desať obetí. A stredná Európa si pamätá rok 2012, keď metanol v sérii fliaš vodky a rumu zabil 19 ľudí a desiatky hospitalizoval.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) preto odporúča necestovať do rizikových oblastí s vlastným nelegálnym alkoholom, vyhýbať sa nápojom v neoznačených či neuzavretých fľašiach a vždy spozornieť pri podozrivo lacných ponukách. Ashley Kingová dnes bojuje za zvýšenie povedomia. Spustila petíciu a vo videách zdôrazňuje, že jej cieľom je zachrániť životy ďalších ľudí: „Prísť o zrak je to najťažšie, čo ma postihlo. Ak sa nám podarí zachrániť aspoň jeden život, bude to stáť za to.“